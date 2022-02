V Občini Sevnica posodobili občinski prostorski načrt

9.2.2022 | 10:40

Staro mestno jedro Sevnice (foto: Občina Sevnica; Jože Hvala)

Sevnica - Sevniški občinski svetniki so na svoji zadnji redni seji dokončno potrdili novi odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica. S tem so končali zahteven in kompleksen proces tretje obsežne spremembe krovnega občinskega prostorskega dokumenta, ki so ga svetniki potrdili pred desetimi leti, so sporočili z občine.

Med razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev so bili poleg razvojnih projektov občine in pobud občanov tudi nove strokovne podlage, posegi v območja urejanja državnih prostorskih aktov, spremembe predpisov in splošnih smernic nosilcev urejanja prostora ter uskladitve z dejansko rabo zemljišč in s katastrom, so pojasnili.

Obravnavano je bilo celotno območje občine, spremembe pa so se nanašale tako na tekstualni kot grafični del občinskega prostorskega načrta, so dodali na sevniški občini.

Po njenih podatkih so v celotnem procesu priprave omenjenega akta obdelali skoraj 450 pobud, povezanih z razvojem dejavnosti na področjih gospodarstva, kmetijstva, turizma in vinogradništva ter z vidika uskladitve s stanjem, upravnimi dovoljenji in veljavnimi prostorskimi akti.

Upoštevali so dobre tri petine podanih pobud. Slabo petino pobud so delno upoštevali, petine pa zaradi neskladnosti z merili za vrednotenje, varstvenimi cilji in s cilji prostorskega razvoja ter predpisi niso upoštevali. Pozitivno mnenje za vsako spremembo je sicer moralo podati 30 nosilcev urejanja prostora.

Ker je prilagajanje krovnega prostorskega akta potrebam posameznikov in gospodarstva ena ključnih nalog na tem področju, bo sevniška občina takoj po uveljavitvi posodobljenega prostorskega načrta v prvi polovici tekočega leta odprla nov postopek celovitih sprememb in dopolnitev, so pristavili.

Sevniški svetniki so sicer skupaj z elaboratom ekonomike potrdili tudi predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Sončni gaj. S tem so po opravljenih temeljitih vsebinskih razpravah omogočili prostorske pogoje za nadaljevanje načrtovanja gradnje treh zasebnih večstanovanjskih zgradb na nepozidanih stavbnih zemljiščih med Kozjansko in Krulejevo ulico ter večstanovanjsko pozidavo na Planinski cesti v Sevnici, so še sporočili s tamkajšnje občine.

STA; M. K.