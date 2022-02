Participativni proračun - Ureditev ekoloških otokov na Gradiški

9.2.2022 | 18:00

Decembrsko srečanje predstavnikov Urbanke in prebivalcev Gradiške ulice, ki so ga popestrili z okrasitvijo novoletne smrečice, ki jo je na pobudo občanov postavila domača občina. (foto: Urbanka)

Straža - V Straži letos tretjič participativni proračuna – Vsako leto na voljo 20.000 evrov – Želeli bi večji odziv občanov – S pomočjo Urbanke prišli do dveh predlogov postavitev ekoloških otokov na Gradiški ulici – Bo kateri ugledal luč sveta?

Številne občine se tudi v Sloveniji vrsto let bolj ali manj aktivno ukvarjajo z vprašanjem, kako v odločanje in načrtovanje bolj neposredno vključiti prebivalce. Mehanizmov je več, eden od njih je tudi participativni proračun. Da bodo o porabi dela proračunskega denarja neposredno odločali občanke in občani, so se v občini Straža prvič odločili leta 2020. V letošnjem proračunu, ki ga imajo svetniki ravno danes v drugi obravnavi, 20.000 evrov za to namenjajo tretjič.

V prvih dveh letih je občina od občanov dobila malo predlogov. »Leta 2020 so prispele tri pobude, eno smo izvedli v okviru rednega vzdrževanja cest, ene ni bilo možno realizirati, pobudo za izdelavo idejne zasnove ureditve območja Gradiške ulice pa je uresničilo podjetje Acer iz Novega mesta. Lani smo prejeli le dve pobudi, ena je bila žal neustrezna, saj je bil poseg predviden na zemljišču, ki ni v lasti občine, občan iz Gradiške ulice pa je predlagal zasnovo ureditve prostorov za ločevanje odpadkov v njihovi ulici. Projekt je izvedla Urbanka, lokalna pisarna celovite urbane prenove Novo mesto,« je pojasnila v. d. direktorice občinske uprave Polonca Špelko Krštinc in dodala, da bo občina tudi letos po sprejetju proračuna pripravila javni poziv in da upajo, da bodo prejeli več predlogov.

»Želimo si, da bi občani spoznali, da s tako obliko razpolaganja občinskega denarja lahko veliko prispevajo k razvoju svojega naselja,« je poudarila. Predloge bodo lahko po elektronski pošti ali po navadni pošti na naslov občine kot doslej oddali občani in občanke s stalnim bivališčem v občini, ki bodo do dneva oddaje dopolnili 15 let. Posamezni predlagatelj lahko poda največ en predlog, katerega vrednost ne sme presegati 2000 evrov z DDV, mora pa uresničevati javni interes in se izvajati na zemljišču, ki je v lasti občine.

ZASNOVA NAREJENA

K omenjenemu projektu je Urbanko povabil stanovalec Gradiške Matjaž Tisovec. »Urbanka je lokalno partnerstvo oziroma konzorcij nevladnih organizacij in posameznikov, ki se ukvarja s povezovanjem ključnih deležnikov pri urejanju prostora ter deluje kot vezni člen med občino, prebivalci in drugimi institucijami ter nastopa kot pobudnik, koordinator in izvajalec projektov. Večino aktivnosti izvajamo v Novem mestu, odzovemo pa se tudi na povabila v drugih občinah, kot je bilo v primeru Straže. Tokrat so v delovni skupini sodelovali Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto – Regijski NVO center, Društvo Estetika, Zavod Zora in posameznica Matjana Urek,« je povedala Maja Žunič-Fabjančič iz projektne skupine Urbanka, sicer pa iz Regijskega NVO centra.

Projekta so se lotili septembra lani; najprej so analizirali obstoječe stanje in dokumente, poiskali primere dobrih praks drugod, si ogledali lokacijo ter se na podlagi prvih ugotovitev srečali s predstavniki Komunale Novo mesto in občine Straža. Pripravili so anketni vprašalnik, ki so ga razdelili vsem gospodinjstvom na Gradiški ulici, analizo in preostale ugotovitve pa prebivalcem predstavili decembra.

In kaj pokazala anketa? Prebivalci so v večini menili, da so ekološki otoki problem, ki ga je treba reševati, da je lokacij z zabojniki preveč, da niso urejene in da je odlaganje neustrezno zaradi nepravilnega ločevanja odpadkov. Iz ankete izhaja, da primanjkuje zabojnikov za embalažo in da predvsem otroci težko odlagajo vanje. Če bi število zabojnikov zmanjšali, bi največ prebivalcev na teh lokacijah želelo ozelenitev z drevesi, otroška igrišča in prostore za druženje, najpomembnejša pa se jim zdi urejenost in dovolj prostora za odpadke. Nadzemne ekološke otoke bi uredili tako, da bi jih ogradili z ograjo in ozelenili. Večina je poznala tudi podzemni sistem ločevanja odpadkov, dobra polovica je bila tej ideji naklonjena tudi kot rešitvi za ulico.

V zadnjem koraku je partnerstvo izdelalo predlog z dvema rešitvama manjšega števila večjih ekoloških otokov, in sicer kot postavitev vseh nadzemnih ali kombinacijo nadzemnih in podzemnih ekoloških otokov. »Nadzemni so unikatno oblikovani, ograjeni in ozelenjeni. Za podzemne pa smo predlagali tipsko ureditev, ki jo Komunala Novo mesto že uvaja in pri kateri je odvoz odpadkov zagotovljen z obstoječimi vozili. Povzetek so v svoje nabiralnike prejeli tudi prebivalci Gradiške ulice,« je orisala Žunič-Fabjančičeva in izpostavila: »Projekt je bil s pripravo predloga in dveh rešitev sicer zaključen, podpora participativnemu proračunu pa bo nedvomno zrasla, če se bodo tudi realizirali.«

Na straški občini so glede tega dejali, da bodo sklicali sestanek s Komunalo, kjer bodo predstavili obe rešitvi, nato pa se odločili, na kakšen način bi pristopili k uresničitvi.

M. Žnidaršič