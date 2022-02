Zakurili avto

Novomeški policisti bodo zaradi prepovedanega kurjenja predlagali inšpekcijskemu organu uvedbo postopka o prekršku za 23-letnika z Otočca. Nekaj pred pol osmo uro sinoči so namreč policisti in gasilci intervenirali zaradi gorečega osebnega vozila ob gozdu na Otočcu. Gasilci so avto pogasili, policisti pa so ugotovili, da naj bi neregistrirani avto zakuril kar lastnik sam, ker je bil namenjen prodaji na odpad.

Vlomi in tatvine

V Smolenji vasi so neznanci izkoristili odsotnost domačih v času od druge ure popoldne pa do sedme ure zvečer ter vlomili v hišo. Pregledali so prostore in odšli z nekaj zlatnine, največ škode pa je bilo storjene na vratih in oknih, ki so jih poškodovali pri vlamljanju. Skupaj naj bi tako bilo za vsaj tri tisoč evrov škode.

Na Goriški gori so v zadnjih dneh storilci na silo vstopili v gospodarsko poslopje poleg zidanice. Po prvih ugotovitvah niso odnesli nič, a kljub temu povzročili za nekaj sto evrov škode.

V Drgančevju pa so novomeški policisti obravnavali tatvino hidravličnega kladiva znamke Haner. Kot kaže, so storilci odstranili obešanko z ograjenega območja skladišča in odnesli omenjeno hidravlično kladivo, vredno okoli dva tisoč petsto evrov.

Eden brez vozniškega, drugi z alkoholom

Sevniški policisti so zvečer v Boštanju ustavili 24-letnega voznika osebnega avtomobila iz Sevnice. V postopku so ugotovili, da je vozil avto brez veljavnega vozniškega dovoljenja, saj so mu ga nekaj mesecev nazaj odvzeli. Avtomobil so mu zasegli.

Krški policisti so kontrolirali 52-letnega voznika osebnega avtomobila. Odrejeni preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,76 mg/l alkohola v izdihanem zraku (1,6 promila). Voznik se z rezultatom ni strinjal in je nakazal namero, da se bo peljal naprej, zato so ga policisti vklenili in odpeljali na strokovni pregled, nato pa v pridržanje. Med postopkom so še ugotovili, da je pred tem kršil javni red in mir v zasebnem prostoru in mu tudi za to kršitev napisali plačilni nalog.

