Dim v trgovskem objeku, v potoku pa črna tekočina

9.2.2022 | 18:30

Simbolna slika (foto: Bobo)

Davi ob 5.48 so v Klemenčičevi ulici v Novem mestu opazili dim v trgovskem objektu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili elektro omarico in prezračili celoten objekt.

Onesnaženje potoka

Ob 13.00 je pri naselju Rosalnice, občina Metlika, ribiški čuvaj v potoku Obrh, pri izlivu v reko Kolpo, opazil neznano črno tekočino. Gasilci PGD Črnomelj so postavili pivnik. Obveščene so bile pristojne službe.

Požari v naravi

Ob 13.22 sta pri naselju Gornji Križ, občina Žužemberk, goreli suha trava in podrast. Gasilci PGD Žužemberk in PGD Križi so požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 17.10 je na Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov.

Ob 17.40 je na drugi lokaciji ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na okoli 600 kvadratnih metrih.

Požar na divjem odlagališču

Ob 16.39 so v naselju Ručetna vas, občina Črnomelj, na divjem odlagališču gorele smeti. Gasilci PGD Petrova vas so pogasili požar na površini okoli 10 kvadratnih metrov.

Iz Metlike s helikopterjem v UKC

Ob 16.42 je posadka helikopterja Slovenske vojske s helikopterjem v spremstvu dežurne ekipe Helikopterske enote nujne medicinske pomoči na Brniku iz Metlike prepeljala poškodovano osebo v UKC Ljubljana.

M. K.