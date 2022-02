Župani petih občin podpisali dogovor o štipendiranju za deficitarne poklice

10.2.2022 | 07:20

Župani občin Kostel, Loški Potok, Kočevje, Sodražica, ravnatelj, župan Ribnice, pomočnica ravnatelja (foto: Občina Kočevje)

Kočevje - Župani občin Kočevje, Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Kostel so včeraj podpisali dogovor o štipendiranju dijakov, ki se bodo vpisali v programe izobraževanja za deficitarne poklice na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje. Razpis za občinske štipendije bo objavljen junija, njihovo število pa bo odvisno od zanimanja in razpisanih sredstev.

V včeraj podpisanem dogovoru so se občine zavezale, da bodo zagotovile sredstva za štipendiranje vpisa v programe izobraževanja za deficitarne poklice na kočevski gimnaziji in srednji šoli, v kakšnem obsegu, pa je odvisno od njih samih.

V občini Kočevje po besedah župana Vladimirja Prebiliča v tem šolskem letu na ta način že štipendirajo 15 dijakov, od tega 12, ki se šolajo za deficitarne poklice, in tri iz programa gimnazija. V prihodnjem šolskem letu si tudi na podlagi danes podpisanega dogovora želijo, da bi štipendirali vsaj še enkrat toliko dijakov. V proračunu so sicer za ta namen zagotovili 22.000 evrov, kar bo, če bo dovolj interesa, zadostovalo za 50 štipendij.

Na razpis za občinske štipendije se bodo lahko prijavili dijaki, ki imajo stalno prebivališče v občinah, ki bodo zagotovile štipendije. Občine bodo štipendije v višini 80 evrov mesečno zagotavljale eno leto, prejemniki pa se bodo zavezali, da bodo v občini opravili deset ur prostovoljnega dela.

Po besedah kočevskega župana Prebiliča želijo z dogovorom privabiti in povabiti čim več mladih, da svoje izobraževanje nadaljujejo v njihovi regiji in ne odhajajo na šolanje drugam, hkrati pa želijo dati jasen znak njihovemu gospodarstvu, da podpirajo tiste poklice, za katere primanjkuje delovne sile.

"Prepričan sem, da bo skupni nastop vseh občin obrodil sadove. Nenazadnje so pred nami informativni dnevi in to bi bil lahko nek spodbujevalni mehanizem, da bi napolnili naše izobraževalne programe", je ob podpisu.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Kočevski župan Vladimir Prebilič o cilju dogovora o štipendiranju Kočevski župan Vladimir Prebilič o cilju dogovora o štipendiranju