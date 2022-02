Po prazničnem premoru včeraj spet višje število okuženih - čez 12.000

10.2.2022 | 11:00

Včeraj, v sredo, so v državi skupno potrdili 12.137 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 3252 PCR in 124.073 hitrih testov.

Glede na minulo sredo je bilo včeraj potrjenih 4602 okužb manj.

Sedemdnevno povprečje po podatkih NIJZ znaša 9220 okužb, kar je 642 kot dan prej. Ocenjuje se, da je v državi aktivnih 171.691 primerov, kar je 2000 primerov manj kot dan prej.

Za sproščanje ukrepov bodo ključne razmere v bolnišnicah

Vodja oddelka intenzivne terapije ljubljanske infekcijske klinike in član svetovalne skupine Matjaž Jereb je pojasnil, da mnenja v svetovalni skupini glede sproščanja ukrepov še niso povsem enotna, več pa bo jasno v naslednjem tednu. Že v preteklosti so sicer poudarjali, da bodo ključne razmere v slovenskih bolnišnicah. Jereb je dejal, da je stanje na covidnih oddelkih še vedno resno, ključni kriterij pri nadaljnjih odločitvah pa bo še vedno predstavljala zasedenost intenzivnih postelj. Če bo število teh bolnikov upadalo, Jereb ne vidi razloga, da ukrepov »ne bi postopoma ukinjali.«

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo sicer danes zjutraj hospitaliziranih 789 (včeraj 812) covidnih bolnikov, od katerih jih je 141 (včeraj 146) potrebovalo intenzivno nego (podatki sledilnika za razliko od vladnih podatkov ne vključujejo bolnikov v tako imenovani rdeči coni, temveč samo bolnike na covidnih oddelkih). 16 bolnikov je umrlo.

V SB Novo mesto imajo danes skupno 85 covidnih bolnikov, včeraj 89, 42 jih je z vodilno diagnozo covida.

V SB Brežice imajo 20 covidnih bolnikov, včeraj 23 (15 jih je z vodilno diagnozo covida).

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 247, Črnomelj 102, Trebnje 90, Kočevje 80, Ribnica 40, Metlika 38, Šentjernej 30, Šmarješke Toplice 25, Škocjan 24, Žužemberk in Dolenjske Toplice 22, Mirna Peč 20, Straža in Mokronog Trebelno 19, Mirna 18, Sodražica 17

Posavje - Brežice 188, Krško 174, Sevnica 96, Radeče 39, Bistrica ob Sotli 10, Kostanjevica na Krki 8

