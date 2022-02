Prostofer tudi v občini Škocjan

10.2.2022 | 13:00

Z 21. februarjem bo tudi po občini Škocjan zaživel Prostofer, za prevoze satreših pa bo skrbelo deset prostovoljcev. (foto: M. Ž.)

Na današnji predstavitve so zbrane prostvoljce nagovorili škocjanski župan Jože Kapler, direktor zavoda Zlata mreža in vodja projekta Prostofer Miha Bogataj in direktor Javne agencije RS za varnost prometa Jože Hribar.

Škocjan - Projektu Prostofer je kot 78. slovenska občina pristopila občina Škocjan, ki bo pod okriljem zavoda Zlata mreža nudila brezplačne prevoze starejših oseb, ki sami ne vozijo, nimajo svojcev, imajo nizke dohodke in slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi, tako pa bodo lažje dostopali do zdravniške oskrbe, javnih ustanov, trgovine … Za prevoze bo poskrbelo deset voznikov prostovoljcev, med njimi tudi dve predstavnici nežnejšega spola, opravljali pa jih bodo z električnim vozilom Renault Zoe, ki bo imelo zagotovljeno parkirno mesto in polnilnico pred občinsko stavbo.

Kot je povedal župan Jože Kapler, ki je zelo zadovoljen, da bo storitev na voljo tudi njihovim občanom, bo občina za najem avtomobila, najeli so ga pri Avtocentru Krašna, ki bo skrbelo tudi za njegovo brezhibno delovanje, v proračunu letno zagotovila okoli 6.000 evrov, dodaten strošek pa bo predstavljala tudi električna energija.

Direktor zavoda Zlata mreža in vodja projekta Prostofer Miha Bogataj je na današnji predstavitvi povedal, da lahko občani že od jutri dalje naročajo prevoze, po terenu pa bodo začeli voziti z 21. februarjem. Vsi zainteresirani naj na brezplačno telefonsko številko klicnega centra 080 10 10 pokličejo tri pred želenim prevozom, in sicer od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure. Dodal je še, da beležijo že več kot 20.000 opravljenih prevozov v enem letu in več kot 1000 prostovoljnih voznikov, glede na interes pa ocenjuje, da bodo do konca letošnjega leta vozili v več kot polovici slovenskih občin. Ob tem se izrekel pohvalo vsem voznikom prostovoljcem, ki so srce tega projekta, kar jasno pove tudi slogan projekta - S srcem na poti.

Pobudniki za vzpostavitev brezplačnih prevozov za starejše so domače društvo upokojencev in tukajšnji prostovoljci v okviru pomoči starejšim na domu, ki jo ponuja Zveza društev upokojencev Slovenije. Koordinatorica pomoči starejšim na domu v Občini Škocjan Antonija Obrč je ocenila, da so potrebe po brezplačnih prevozih v njihovi občini, v kateri prostovoljci obiskujejo skupaj skoraj 440 občanov, starih nad 69 let, velike. Precej starejših je samih, svojci starejših pa tudi vedno ne morejo dobiti dopusta.

M. Ž.

