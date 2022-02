Z žlico bagra mu je zlomil nogo; porezali 50 trt; šestnajstletnik zakuril več, kot je želel

10.2.2022 | 14:10

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

V Metliki se je na gradbišču rekonstrukcije vozišča huje poškodoval 63-letni delavec. Policisti so z ogledom ugotovili, da je zaradi neprevidnosti 35-upravljalca delovnega stroja (bagra) slednji pri manevriranju z žlico zadel 63-letnika v nogo in mu jo zlomil. Poškodovanega so po oskrbi na kraju in metliškem zdravstvenem domu s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v UKC.

O dogodku so obvestili dežurno preiskovalno sodnico, okrožno državno tožilko ter inšpektorat Republike Slovenije za delo.

Ukradli katalizatorja

Oškodovanka iz Ulice Slavka Gruma je popoldne poklicala policiste, ker je ugotovila, da so ji neznani storilci iz parkiranega avtomobila ukradli katalizator. Naredili so ji za okoli štiristo evrov škode.

Katalizator pogreša tudi lastnica avtomobila, ki je imela nekaj dni parkirano vozilo pred trgovskim centrom na Otoški cesti. Novomeški policisti ocenjujejo, da je oškodovana za okoli tristo evrov.

Vlomil skozi streho, odnesel skozi vrata

Črnomaljski policisti so na Anzlovi Gori obravnavali nevsakdanji vlom – po prvih ugotovitvah je storilec splezal na streho zidanice, razmaknil strešnike ter tako prišel v notranjost. Iz zidanice je nato (skozi vrata) odnesel 60-litrski bakreni kotel za žganjekuho in desetlitrsko steklenico z žganjem. Lastnikom so naredili za osemsto evrov škode.

Uničili manjši vinograd

V zadnjem mesecu dni so lastniku vinograda v Gradišču pri Trebnjem porezali oziroma izpulili petdeset trt, tako da so se posušile. Lastnik bo tako ostal brez pridelka, materialne škode pa je za okoli sto evrov.

Pridržali razgrajača

Novomeški policisti so popoldne zaradi kršitve javnega reda in miru posredovali v Smolenji vasi. Tam je pijan razgrajal 33-letnik, ki so mu zaradi predhodnih kršitev že izrekli prepoved približevanja, zato so ga pridržali in je noč preživel na policijski postaji.

Šentjernejski policist pa so v Rojah štiridesetletniku že dopoldne napisali plačilni nalog, ker je kršil javni red in mir na javnem kraju z vpitjem in grožnjami.

Šestnajstletnik zakuril več, kot je želel

V Ručetni vasi so popoldne zaradi požara v gozdu posredovali gasilci PGD Petrova vas. Policisti so ugotovili, da je šestnajstletnik zakuril odpadni hladilnik, ogenj pa je ušel na listje in dračje ter ožgal bližnja drevesa. Gasilci so požar na površini okoli devetdesetih kvadratnih omejili in pogasili, policisti pa bodo o dogodku obvestili inšpekcijski organ in center za socialno delo.

M. K.