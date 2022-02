Zaradi pregretja dimnika se je vnel lesen strop in del ostrešja

10.2.2022 | 18:40

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Danes ob 13.03 se je v Sadinji vasi v Semiču zaradi pregretja dimnika v stanovanjski hiši vnel lesen strop mansarde in del ostrešja. Gasilci PGD Kot Brezje so odstranili ožgan les, pogasili požar ter objekt pregledali s termo kamero.

Požar v naravi

Ob 14.43 sta ob Belokranjski cesti v Novem mestu goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini 100 kvadratnih metrov.

Iskanje pogrešane osebe

Ob 15.11 so potapljači Podvodne reševalne službe Novo mesto nudili pomoč policiji pri iskanju pogrešane osebe na reki Krki ob Zupančičevem sprehajališču v Novem mestu. Pogrešane osebe niso našli.

M. K.