Gasilci nenehno na terenu - če ne gori trava, gorijo smeti. Ali pa saje

11.2.2022 | 07:00

Sinoči ob Poganški ulici (foto: PGD Šmihel)

Včeraj ob 18.17 so ob Poganški ulici v Novem mestu gorele smeti na površini okoli 100 kvadratnih metrov ter suha trava in podrast na površini okoli 150 kvadratnih metrov. Oba požara so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu.

Ob 19.42 sta ob Cesti na Trato v Kočevju goreli suha trava in podrast na površini približno 4.500 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Dimniški požar

Ob 18.51 so v ulici Turopolje v Šentjerneju gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentjernej so pogasili saje, očistili dimnik ter okolico pregledali s termovizijsko kamero.

Z gasilci v blok

Ob 21.11 so na Cesti Kozjanskega odreda na Senovem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČE, na izvodu DOL. DOBLIČE in S.O. POD CESTO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11:30 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP METLIKA, izvod Hotel.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 8.30 in 14. uro na območju TP Pišece Orehovec 2, nizkonapetostno omrežje – Pišece.

M. K.