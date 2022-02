FOTO: V Krškem podelili Prešernove plakete in priznanja

11.2.2022 | 08:00

Prireditev sta povezovala Nik Škrlec in Boštjan Gorenc – Pižama.

Skupinska fotografija nagrajencev (vse fotografije: Občina Krško)

Krško - Za predano delo in izredne uspehe na področju ljubiteljske kulture sta župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko in predsednik Zveze kulturnih društev (ZKD) Krško Uroš Brezovšek v sredo na osrednji slovesnosti ob kulturnem prazniku v Kulturnem domu Krško domačim ustvarjalcem podelila Prešernove plakete in priznanja.

Kot je v svojem slavnostnem nagovoru poudaril mag. Mirko Cigler, upokojeni diplomat in bivši veleposlanik, sicer posavski rojak, ki je mladost preživljal na Senovem, je kultura velika žrtev pandemije, a deficit profesionalne kulture je na srečo nadomestila ljubiteljska kultura. »To je tista kultura, ki ji pandemija ne more do živega,« je poudaril in dodal: »Ko pandemija omejuje našo svobodo, posledično omejuje tudi našo kulturo, kajti ni kulture brez svobode,« je dodal Cigler. »V teh dneh pogosto slišimo, kako je bila kultura za Slovence eden ključni državotvornih elementov. Če je to res držalo v preteklosti, ni nobenega razloga, da to ne drži v teh prelomnih časih. ... Ti časi so tudi prelomni za kulturo, ki kot zrcalo prinaša luč novega ter opozarja na temo starega.«

Kot sporočajo z občine Krško, sta nagrajenke in nagrajence ter ostale zbrane uvodoma pozdravila in jim ob prazniku čestitala tudi predsednik Zveze kulturnih društev Krško Uroš Brezovšek in župan občine Krško mag. Miran Stanko. Župan je ob tem izpostavil, da ljubiteljsko kulturo lahko štejemo kot tisto izvorno, katere vodilo je ustvarjati z veliko mero ljubezni, zase in za svojo okolico. Ljubiteljska kulturna društva imajo danes še vedno nalogo povezovanja, prenašajo kulturno izročilo na mlajše rodove in krepijo slovensko identiteto. Dodal je še, da si lokalna skupnost prizadeva, da omogoča primerne pogoje za delo ustvarjalcev.

Med dobitnike bronastih Prešernovih plaket (vse obrazločitve so spodaj pod tekstom v priponki) so se zapisali Vida Slivšek iz KD Leskovec pri Krškem, ki deluje v skupini za ročna dela, zadnja štiri leta tudi kot vodja, hkrati pa je tudi aktivna članica skupine pevk ljudskih pesmi Lastovke; Gregor Lekše iz KD Leskovec pri Krškem, kjer je član upravnega odbora, strokovnjak za ozvočenje in tehniko, ter tudi igralec; Matej Žokalj iz KD Leskovec pri Krškem, kjer je aktiven član dramske sekcije in harmonikarske skupine ter nepogrešljiv član tehnične podpore, ter Andrej Medvešek, dolgoletni član DKD Svoboda Senovo, kjer največ časa nameni igranju diatonične harmonike, sodeluje pa tudi pri pripravi priredb za potrebe novih odrskih postavitev ter učenju mlajših rodov.

Srebrno Prešernovo plaketo je letos prejel Alojz Kranjc, že štirideset let član Moškega pevskega zbora KD Svoboda Brestanica, kjer je s svojim aktivnim udejstvovanje pripomogel h temu, da se je zbor uveljavil kot dober in priznan interpret zborovske pesmi tudi izven meja občine in Posavja.

Posebno priznanje Zveze kulturnih društev pa so za uspešno izvedene začrtane programe v letu 2021 prejeli Kulturno društvo Svoboda Brestanica, Društvo likovnikov – OKO, Društvo ljubiteljev fotografije Krško in Kulturno društvo Stane Kerin Podbočje.

Kulturni program osrednje slovesnosti, ki sta jo povezovala Nik Škrlec in Boštjan Gorenc – Pižama, so oblikovali Luka Dukarić, Tomaž Rožanec in Zvezdana Novaković, so še sporočili z občine Krško.

M. K.

