Petrinjo spet streslo, potres čutili tudi na Dolenjskem

11.2.2022 | 09:10

Krogci označujejo, kje vse so čutili tresenje tal ...

Potres so čutili tudi v jugovzhodni Sloveniji (ARSO)

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 7.33 zabeležili zmeren potresni sunek, magnitude 3,8. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 140 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Petrinje na Hrvaškem.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili predvsem prebivalci jugovzhodne Slovenije, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Prebivalci Petrinje so poročali, da je bila to premočna budnica, kot »vožnja vlaka, ki strese zidove hiše,« je zapisal eden od občanov na strani EMSC. Potres so čutili tudi v Zagrebu, na spletno stran Agencije za okolje (Arso) pa so drhtenje tal javili tudi prebivalci Slovenije. Največ iz območja jugovzhodne Slovenije, nekaj celo iz Maribora, najbolj »rahločuten« pa je bil nekdo iz Gornje Radgone.

M. K.