Pomanjkanje družinskih zdravnikov - Priti do osebnega zdravnika je že kot loterija

11.2.2022 | 12:15

Okoli šest odstotkov ljudi v našem koncu, ki plačuje zdravstveno zavarovanje, nima izbranega osebnega zdravnika. (foto: L. M.)

Okoli šest odstotkov ljudi nima izbranega osebnega, otroškega ali šolskega zdravnika – Zdravstveni domovi imajo stalne razpise, a zdravnikov preprosto ni – Veliko zdravnikov odhaja med zasebnike in koncesionarje, zlasti zaradi preobremenjenosti

JUGOVZHODNA SLOVENIJA, POSAVJE

V Sloveniji že dolgo vlada pomanjkanje zdravnikov, zlasti specialistov družinske medicine. Gre za več kot desetletje star sistemski problem, ki ga v državi niso pravočasno reševali, koronačas pa ga je še bolj izpostavil, saj veliko ljudi toži zaradi slabše dostopnosti do zdravnika, še huje pa je tistim, ki so brez osebnega zdravnika, pa ne najdejo nikogar, pri katerem bi se lahko opredelili. Zdravje ljudi se tudi zato lahko nepopravljivo poslabša.

Prazna čakalnica – ni bolnikov ali ni zdravnikov? (foto: L. M.)

Zdravstveni domovi bi zdravnike družinske medicine, pediatre in druge z veseljem zaposlili, a zdravnikov ni oz. jih je premalo in tako veliko pacientov ne more uresničiti svoje ustavne pravice do proste izbire osebnega zdravnika ter posledično do primerne, kakovostne in do varne zdravstvene obravnave.

Pomanjkanje zdravnikov je značilno za celotno Slovenijo. Po zadnjih podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) približno 6,2 odstotka oz. 131 tisoč zavarovanih oseb nima izbranega osebnega družinskega, otroškega ali šolskega zdravnika. Podobno stanje je tudi v jugovzhodni Sloveniji in Posavju.

V aktualnem tiskanem Dolenjskem listu z včerajšnjim datumom smo natančno preverili razmere v ZD Novo mesto, ZD Trebnje, ZD Metlika, ZD Črnomelj, ZD Krško, ZD Kočevje in D Ribnica.

Pišemo o preobremenjenosti zdravnikov, da je epidemija naredila svoje, da imajo premalo časa za paciente in da težave ponekod rešujejo tudi z zaposlovanjem tujih zdravnikov.

Sprašujemo se, zakaj zdravniki odhajajo, zakaj so zasebniki tako privlačni, kakšno vlogo pri tem igrajo plače.

Med razlogi za odhajanja zdravnikov mnogi omenjajo tudi nespoštljiv odnos pacientov na eni strani in pristojnih ustanov na drugi.

Priti do svojega izbranega zdravnika je sicer ustavna pravica, a je žal pri nas vse bolj loterija oz. srečno naključje, ne pa izbira. Žal je bilo v zadnjem desetletju pri sistemskem problemu pomanjkanja zlasti družinskih zdravnikov veliko zamujenega, odgovornosti pa verjetno ne bo nosil nihče.

Le pacienti bomo občutili posledice, zato pazite na svoje zdravje, vam polagamo na srce v tiskanem Dolenjskem listu ...

Lidija Markelj