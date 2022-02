Proračun pod streho, nič več na začasnem financiranju

11.2.2022 | 13:30

Župan Dušan Krštinc je bil z mirnim potekom včerajšnje seje lahko zelo zadovoljen. (foto: M. Ž.)

Straža - Straški svetniki so na včerajšnji seji brez razprave z desetimi glasovi za v drugem branju potrdili proračun za letošnje leto. Tako je prenehala biti na začasnem financiranju.

Od prve obravnave, ki so jo imeli decembra lani, so proračun na odhodkovni strani znižali so ga za okoli 300.000 evrov na nekaj več kot 6,8 milijona, na prihodkovni pa so ga malenkostno povečali iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na malo manj kot 5,6 milijona evrov. Razliko bodo pokrili s stanjem na računu iz prejšnjega leta in zadolževanjem.

Straški svetniki

Po pojasnilu v.d. direktorice občinske uprave Polonce Špelko Krštinc so se odhodki znižali predvsem na račun tekočih in investicijskih odhodkov, vendar niso iz predloga proračuna izvzeli nobene naložbe, temveč so le uskladili vrednosti že začetih investicij v lanskem letu. Prav tako so znižali zadolževanje z 1,5 milijona na 800.000 evrov. Za naložbe sicer namenjajo 4,1 milijona evrov, glavne pa so pločnik z vso pripadajočo infrastrukturo, nova komunalna in meteorna kanalizacija ter ureditev dotrajane in obremenjene občinske ceste v Podgori, meteorna kanalizacija v Gospodarski coni Zalog (obe sta se začeli lani), kolesarska povezava z Mestno občino Novo mesto, začetek novogradnje vrtca, nadaljevanje prenove ulice Pod Srobotnikom in ulice na Žago, sofinanciranje prenove državne ceste skozi Vavto vas in na vstopu v Stražo iz žužemberške strani, kjer bo občina poskrbela za pločnik, javno razsvetljavo in ostalo potrebno infrastrukturo.

Določene volilne enote

Svetniki so dokončno določili nove volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana, saj bo z jesenskimi lokalnimi volitvami v straški občinski svet sedlo enajst in ne več trinajst svetnikov kot doslej, s čimer se spreminja tudi volilni sistem iz proporcionalnega v večinski. Imeli bodo sedem volilnih enot, v petih (VE Rumanja vas; VE Vavta vas in Jurka vas; VE Drganja sela; VE Potok do vključno hišne številke 7, Prapreče in Dolenje Mraševo; VE Loke, Zalog, Potok (Volavče) do hišne številke 7) bodo volili po enega svetnika, v volilni enoti Dolenja Straža dva in v volilni enoti Straža štiri.

Prav tako so po istem ključu oblikovali tudi sedem krajevnih odborov, ki bodo šteli od treh do sedem članov in so posvetovalna telesa občinskega sveta.

Strategija in obvoznica Zalog

Strategijo Občine Straža oz. njeno pripravo je na kratko predstavil direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič.

Med drugim so straški svetniki prvič na mizi imeli strategijo razvoja občine za naslednje večletno obdobje, ki jo je izdelal Razvojni center Novo mesto. Pred razpravo in sprejemom na eni od prihodnjih sej v tem mandatu jo bodo tudi javno objavili in pripravili javno razpravo, če bodo to dovoljevali ukrepi, prav tako ga bodo obravnavali odbori in komisije oz. delovna telesa občinskega sveta.

Svetniki so se seznanili tudi z idejno zasnovo obvoznice Zalog, o kateri se sicer govori že dolgo. Na občinski upravi so že izvedli postopek zbiranja ponudb za projektanta za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Letni programi

Potrdili so tudi letne programe športa, kulture in socialnega varstva. Na občinski upravi predvidevajo, da bodo razpise za sofinanciranje programov društev objavili v marcu, in sicer bodo na področju kulture razpisali 18.176 evrov, sociale 10.355 in športa 50.000 evrov.

M. Ž.

