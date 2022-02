Nadaljevanje urejanja gospodarske cone Livada

11.2.2022 | 14:30

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor podjetja GPI tehnika, d. o. o. Drago Muhič sta danes podpisala pogodbo v vrednosti dobrih 330.000 evrov z DDV za izvedbo druge faze ureditve in komunalnega opremljanja gospodarske cone Livada, so sporočili z rotovža. Gre za nadaljevanje urejanja cestnega omrežja in gospodarske infrastrukture, ki je v obširnejši prvi fazi izvedbe del v višini dva milijona evrov potekalo že v letu 2018, nato pa je občina pridobila manjkajoča zemljišča, ki bodo ustrezno opremljena v sklopu tokratnih del.

Druga faza del tako zajema nadaljnje urejanje cestnih površin, pločnikov, padavinske kanalizacije, ureditev cestne razsvetljave in elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja.

Dela bodo stekla ta mesec in trajala predvidoma devet mesecev.

Trenutno intenzivno poteka tudi prenova poslovno-industrijske cone Cikava, pred leti pa je bila poleg prve faze urejanja gospodarske cone Livada ustrezno opremljena tudi gospodarska cona na Brezovici, so še zapisali v občinskem sporočilu za javnost.

M. K.