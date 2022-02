Metliški gasilci na pomoč hrvaškim kolegom; v stanovanju so ga našli na tleh

11.2.2022 | 18:40

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Ob 12.04 je v naselju Kamanje, Republika Hrvaška, gorelo ostrešje stanovanjskega objekta. Na zaprosilo JVP Karlovec so bili za pomoč aktivirani gasilci PGD Metlika. Gasilci PGD Metlika so skupaj z gasilci DVD Kamanje požar omejili in pogasili ter s termovizijsko kamero pregledali objekt.

Obležal na tleh

Ob 15.52 so v Naselju heroja Maroka v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu, v katerem je na tleh ležala onemogla oseba. Slednjo so na kraju oskrbeli reševalci NMP Sevnica. Gasilci so tudi nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu osebe v reševalno vozilo, prepeljali so jo v ZD Sevnica.

Požari v naravi

Ob 14.33 sta pri naselju Hudo, občina Novo mesto, goreli suha trava in podrast, tudi grmičevje na površini okoli enega hektarja. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar omejili in pogasili.

Ob 15.58 je bilo enako v ulici Brezje v Novem mestu, goreli so suha trava, podrast in grmičevje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Klical na pomoč, potem ga pri avtu ni bilo

Ob 14.48 so na Radni, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica posredovali na klic osebe za odpiranje osebnega vozila, vendar zaradi neprisotnosti lastnika vozila tehničnega posega niso opravili.

M. K.