Črn niz košarkarjev Krke se nadaljuje

12.2.2022 | 09:00

Miha Lapornik je bil s 16 točkami najboljši strelec Krke.

Novo mesto - Črn niz košarkarjev Krke v ligi ABA se nadaljuje. Sinoči so doma doživeli že dvanajsti zaporedni poraz v tem tekmovanju, Cibona je bila boljša z 87:52. Zagrebčani so velik del posla opravili že v prvem polčasu, ki so ga dobili z 28 točkami prednosti (53:25).

Gostje so hitro povedli z 9:0, po dobrih petih minutah pa so imeli že 12 točk naskoka. Trener Krke Dalibor Damjanović je vzel minuto odmora, da bi prekinil nalet gostov, ki so izkoriščali nezbrano in premehko igro domačih v napadu. Krka je prvo osebno napako naredila v sedmi minuti. Krešimir Radovčić je ob izteku prve četrtine zadel trojko, s katero je Cibono povedla za 15 točk (12:27).

Tudi v nadaljevanju so se Novomeščani mučili v napadu, v petih minutah so zadeli le en koš iz prostega meta, na drugi strani pa so Zagrebčani zadevali iz vseh položajev. Strelski post domačih je prekinil Luka Lapornik, ki je znižal na 15:42. Dolenjci so v prvem polčasu pogrešali učinek visokih košarkarjev, Jurij Macura in Adonis Thomas nista dosegla koša, Hasahn French pa je dosegel dve točki. Jan Kosi zaradi zvitega gležnja ni igral, manjkal je tudi Jakov Stipaničev.

Cibona po odmoru ni popuščala, na začetku tretje četrtine si je priigrala že 31 točk prednosti (28:59) in brez težav zabeležila novo zmago.

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Čestitke Ciboni za več kot zasluženo zmago. V tekmo smo šli z določeno mero improvizacije. Adonis Thomas ni treniral dva tedna, zato smo ga na začetku tekme skušali »skriti« s consko obrambo. Mogoče je bila Cibona malce zmedena zaradi tega, a po metih, ki jih niso zadeli, so potem pobrali žogo pod našim obročem. Ta improvizacija nam ni prinesla rezultata, sem pa tvegal, ker smo med tednom izgubili Kosija, nimamo niti Stipaničeva, torej so nam manjkali trije igralci na poziciji štiri. Potem se nam je sesula še igra v napadu. Odigrali smo zelo slabo tekmo, vesel sem le, da ni bilo nobene dodatne poškodbe. Pričakujem, da bo Thomas po vrnitvi v proces treninga iz tekme v tekmo boljši. Ne glede na vse, smo odigrali res zelo slabo. V prvem polčasu nismo izkoristili malih prekrškov, potem je prišla nezbranost, živčnost, upam pa, da bo na naslednji tekmi boljše. Še enkrat čestitke Ciboni. Odkar so menjali trenerja, igrajo dobro, tako v ABA ligi kot v hrvaškem prvenstvu. Mi se moramo osredotočiti na ponedeljkovo tekmo s Šenčurjem in ne glede na vse na njej zmagati.«

Krka : Cibona 52:87 (12:27, 25:53, 43:69)

Krka: French 2 (2:6), Stergar 4 (2:2), Stipčević 11 (4:4), Stavrov 2 (0:2), Škedelj 4, L. Lapornik 6 (2:2), M. Lapornik 16 (3:4), Macura 7 (3:6).

Cibona: Radovčić 11 (0:1), Gegić 22 (6:6), Vildoza 6 (1:1), Gnjidić 6 (1:2), Branković 7 (3:4), Drežnjak 11, Reuvers 13 (1:3), Nakić 11 (3:4).

Lestvica:

1. Partizan 18 15 3 1462:1225 33

2. Crvena zvezda 17 16 1 1396:1160 33

3. Budućnost 16 13 3 1299:1171 29

4. Cedevita Olimpija 18 11 7 1511:1421 29

5. Igokea 18 9 9 1414:1371 27

6. FMP 17 10 7 1382:1382 27

7. Cibona 18 8 10 1397:1354 26

8. Mega 18 8 10 1440:1438 26

9. Studentski centar 18 8 10 1458:1545 26

10. Mornar 17 7 10 1297:1316 24

11. Zadar 17 6 11 1220:1314 23

12. Borac 17 6 11 1283:1383 23

13. Split 19 3 16 1317:1555 22

14. Krka 18 3 15 1262:1503 21

Besedilo in fotografije: R. N.

Zvočni zapisi Dalibor Damjanović Dalibor Damjanović Luka Lapornik Luka Lapornik

Galerija