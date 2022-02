Vlak obstal pred postajo, potnikom pomagali gasilci

12.2.2022 | 08:30

Ob sinočnji intervenciji v Novem mestu (foto: PGD Šmihel)

Ob 21.12 je v bližini železniške postaje v Višnji Gori obstal vlak. Gasilci PGD Višnja Gora so nudili pomoč potnikom pri sestopu in jih pospremili na varno do železniške postaje. Vlak je ostal na tirih zaradi okvare na progi.

V bloku skozi balkon do onemoglega

Ob 21.05 so na Metliški cesti v Semiču gasilci PGD Semič z uporabo lestve skozi balkonska vrata vstopili v stanovanje stanovanjskega bloka ter policiji in reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj omogočili vstop do osebe, ki je potrebovala pomoč.

Požari v naravi

Ob 18.07 sta v ulici Ob potoku, občina Novo mesto, goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar na površini okoli tri četrt hektarja pogasili.

Ob 18.07 so nad Poganško ulico, občina Novo mesto, goreli suha trava, grmičevje in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli sto kvadratnih metrov.

Ob 14.37 sta na Ljubljanski cesti v Kočevju ob železniški progi gorela podrast in grmičevje. Gasilci PGD Kočevje so pogasili požar na površini petsto kvadratnih metrov.

Dimniški požar

Ob 17.55 so v Ponikvah, občina Dobrepolje, zagorele saje v dimniški tuljavi stanovanjske hiše. Gasilci PGD Videm in PGD Ponikve so ogenj pogasili, očistili dimnik ter opravili pregled z termovizijsko kamero. Odsvetovali so kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

M. K.