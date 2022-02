Branko zaključil svojo krvodajalsko pot

12.2.2022 | 10:35

Branko Štefanič z županom Jožetom Papežem

Žužemberk - Na OŠ Žužemberk so včeraj izpeljali prvo letošnjo terensko krvodajalsko akcijo, ki je bila, ko sporočajo iz novomeške OZ RK, malo manj uspešna kot lanska, prišlo je 50 krvodajalcev, dva sta kri darovala prvič. Verjetno je svoje naredila epidemija, saj je prav v tem času veliko število okuženih oz. v karanteni. Prav zato, da se bi krvodajalci čim manj srečevali s šolarji, je tudi tokrat za malico poskrbela ekipa ZTM Ljubljana, šolske kuharice pa so skuhale čaj in kavo, s katerim so ob pecivu postregli krvodajalcem.

Redni krvodajalec Branko Štefanič je včeraj po svojih več kot 170 darovanjih plazme in krvi zadnjič daroval kri, za kar mu na RK iskreno čestitajo in dodajajo: ''Branko je bil od 1974 pa vse do leta 2014 krasen promotor krvodajalstva, saj je kot hišnik v študentskem naselju kar nekaj mladih vzpodbudil k darovanju krvi in organiziral prevoze in akcije za mlade. Takšnih si v bodoče želimo še več. Kot pravi sam, z darovanjem pomagaš sebi in predvsem drugim do zdravja in mu je žal, da mu leta tega več ne dopuščajo.''

Čestitkam in zahvali se pridružujemo tudi v našem uredništvu.

M. K.; foto: OZ RKS NM

