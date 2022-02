Kulturni praznik v Sevnici - Stopar ustvaril več kot tisoč skulptur

Nagrajenci z županom na levi in predsednikom ZKD na desni, ob njem je Petra Zupančič, ki je predstavila slavljence. (foto: K. P. O.)

Sevnica

- Pred kulturnim praznikom so v sevniški kulturni dvorani na osrednji občinski prireditvi podelili tudi Prešernove plakete in priznanje Zveze kulturnih društev Sevnica. Slavnostni govornik je bil Matjaž Stibilj, predsednik Sekcije za potujoče knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. Izrazil je prepričanje, da se Občina Sevnica zaveda tega, da je vlaganje v kulturo naložba v prihodnost, naložba v ljudi, ki se povrne na mnogoterih in včasih povsem nepričakovanih področjih.

V sodelovanju s štirimi posavskimi občinami je Stibilj spodbujal projekt Posavska potujoča knjižnica. To je trinajsta potujoča knjižnica v Sloveniji, projekt, v katerem sodelujejo knjižnice iz Krškega, Sevnice, Brežic in Radeč, je nagradilo Združenje slovenskih splošnih knjižnic ravno zaradi povezovalne vloge. »Bibliobus pripelje knjigo in z njo kulturo na prag mnogih občanov, ki bi jim bil sicer dostop do nje precej otežen. S to odločitvijo smo dobili 96 majhnih knjižnic, ki vsak mesec vzniknejo v krajih širom Posavja,« je povedal Stibilj.

Sevniški župan Srečko Ocvirk je v pozdravnem nagovoru opozoril, da bila kultura v preteklosti velikokrat pred izzivom, a tudi zapostavljena in izpostavljena. Ustvarjalkam ter ustvarjalcem, brez katerih ne bi bilo kulturnih dogodkov, se je pred podelitvijo Prešernovih plaket in priznanj ZKD Sevnica zahvalil tudi dolgoletni predsednik sevniške zveze kulturnih društev Jože Novak.

Rudi Stopar z zlato Prešernovo plaketo (foto: Pavel Perc)

Sevničan Rudi Stopar je z dolgoletnim ustvarjalnim delom pomembno zaznamoval sevniško kulturo, zato je prejel najvišje priznanje – zlato Prešernovo plaketo. Stopar je kulturnik z večplastno likovno in literarno ustvarjalnostjo, ki ji je predan že več kot 60 let. Ustvaril je več kot 1000 najrazličnejših skulptur.

Nada Novšak z Loga pri Sevnici je že med študijem v Zagrebu na kulturnem področju dobro sodelovala s Slovenci v Slovenskem domu in z njimi še vedno ohranja pristne stike. V MePZ Lisca Sevnica, ki mu od leta 2016 tudi predseduje, prepeva že 43 let.

Bronasto Prešernovo plaketo je prejela vokalna skupina Vilinke iz Boštanja za prispevek na področju vokalnega petja. Željo po skupnem prepevanju v vokalni skupini so pred desetimi leti uresničile ustanovne članice (Tanja Urek, Mateja Repovž Lisec in Maja Repovž) po zaključenem pevskem izobraževanju v glasbeni šoli – najprej v tercetu, ki je kasneje prerasel v današnjo štiriglasno različico.

Prešernovo priznanje za osebno zavzetost in predanost na področju raznolikega kulturnega udejstvovanja je prejela Nevenka Flajs iz Brezja pri Krmelju. Likovna umetnost, fotografija in grafično oblikovanje so dejavnosti, ki avtorico vsakodnevno nagovarjajo.

