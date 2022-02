Petdnevna popolna zapora Župančičevega sprehajališča pri MC Oton

13.2.2022 | 15:00

Foto: MO Novo mesto

Vizualizacija nove brvi

Novo mesto - Na Župančičevem sprehajališču pri Mladinskem centru Oton bo od ponedeljka, 14. februarja, do petka, 18. februarja 2022, vzpostavljena popolna zapora zaradi gradbenih del v okviru izgradnje brvi in kolesarske poti Loka–Kandija. Ker bo gradbeni izvajalec začel s postavitvijo pilotnih opornikov brvi na levi strani reke Krke, bo prehod iz smeri Športnega parka Loka proti Pugljevi ulici in obratno onemogočen. Obhod za pešce bo možen po ulicah mestnega jedra.

Brv Loka–Kandija, dolžine 121,5 metra in širine 4,3 metra, bo na desnem bregu reke Krke umeščena tik pred izlivom Težke vode, kjer bo tudi manjši vstopni trg (pri gradiču Mostek so, kot smo poročpali, minuli teden začeli v strugo nasipavati kamenje, kar je pritegnilo pozornost marsikaterega Novomeščana), z levega brega pa bodo z Župančičevega sprehajališča nanjo vodile stopnice in dostopna klančina. Gradnja bo trajala predvidoma do konca tega leta.

Po zagotovilih izvajalca del bo sprehajališče v času gradnje večinoma normalno prehodno, prehod pa bo (kot denimo že decembra lani, ko so porušili stavbo Kluba za podvodne aktivnosti) onemogočen samo, ko drugače ne bo možno zagotoviti varnosti pešcev, sporočajo z MO Novo mesto.

Brv so zasnovali kot enovito potezo prek Krke, ki jo sredi rečne struge podpira edina opora, z omenjeno zasnovo pa so jo njeni snovalci želeli približati podobi tako bližnjega starega železniškega mosta kot novejšega Kandijskega mosta.

Jeklena konstrukcija brvi, ki jo je s sodelavci projektiral "eden najbolj priznanih evropskih graditeljev in projektantov mostov" Marjan Pipenbaher, bo težka več kot 200 ton, so na novomeški občini še navedli na novinarski konferenci ob podpisu gradbene pogodbe.

M. K.