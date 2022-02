Strojevodji preprečili trčenje - ste bili na vlakih ali na postaji? Policija prosi za pomoč

13.2.2022 | 08:30

Policisti so v petek, 11. 2. 2022, obravnavali incident na železniški postaji v Višnji Gori. Okoli 20. ure je iz smeri Novega mesta pripeljal vlak, tik pred tem pa je vlak iz smeri Ljubljane, ki je pred tem stal na železniški postaji, speljal proti Novemu mestu. Obe strojevodji sta vlaka uspela ustaviti preden bi prišlo do trčenja.

Zaradi razjasnitve okoliščin dogodka policija naproša vse potnike, ki so bili na omenjenih dveh vlakih, ali očividce, ki so se morebiti nahajali na železniški postaji, da pokličejo št. 113, se zglasijo na Policijsko postajo Grosuplje ali pokličejo na tel. št. 01/781 83 80.

Vonj po dimu v bolnišnici

Sinoči ob 22.41 so na Černelčevi cesti v Brežicah v prostorih SB Brežice zaznali vonj po dimu. Gasilci PGD Brežice so pregledali okolico in prostore objekta s termo kamero, vendar nevarnosti niso zaznali.

M. K.