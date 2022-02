Zmagi za ribniške in ivanške rokometaše

13.2.2022 | 09:50

Foto: RD Riko Ribnica

V soboto je bilo rokometno dogajanje v Ligi NLB znova pestro. Na štirih obračunih so zmagi od ekip z našega območja vpisali rokometaši Rika Ribnice in SVIŠ Ivančne Gorice.

Ribničani so se v drugem delu obračuna s Herzom Šmartnim otresli njihovega pritiska in zmagali s 35:27. Na domačem parketu so zanesljivo predstavo prikazali rokometaši SVIŠ Ivančne Gorice, ki so s 32:24 premagali Ljubljančane. Zasedba Slovenj Gradca 2011 pa je zmago slavila na gostovanju v Dobovi. Od tekmecev so bili boljši s 35:31.

Derbi 14. kroga Lige NLB med Gorenjem Velenjem in trebanjskim Trimom je prestavljen.

Herz Šmartno - Riko Ribnica 27:35 (12:14)

Rokometaši Rika Ribnice so premagali Herz Šmartno s 35:27 (14:12).

* Dvorana Pungrt, sodnika: Kikel, Zupan.

* Herz Šmartno: Je. Žižek, Ribarič 2 (1), Cirar 5, Justin 3, Rozina, Ostrež, Muratović, Ju. Žižek, Deković, U. Jerina, T. Jerina 5, Močnik 1, Avsec 5, Kukovica, Bučar 1, Grum 5.

* Riko Ribnica: Levstek, Pogorelec 2, Gorenc 2, Glavan, žagar 5, Ljevar 2, Ranisavljević 1, Miličević 7 (2), Meštirć, B. Nosan 3, Klarič, Cimerman 4, Simić 3, Pucelj 5 (1), M. Nosan 1, Begić Zbačnik.

* Sedemmetrovke: Herz Šmartno 1 (1), Riko Ribnica 3 (3).

* Izključitve: Herz Šmartno 6, Riko Ribnica 6 minut.

* Rdeči karton: /

Obračun ekip izpod vrha lestvice in z dna se je razpletel po pričakovanjih. Šmarska zasedba je bila konkurenčna v prvem delu, ko je po začetnem vodstvu dolgo časa imela zaostanek le dveh golov in občasno prišla na gol minusa, polčas pa je končala z -2.

A nadaljevanje je bilo nato v znamenju gostov. Ti so po znižanju domačih na 15:16 v desetih minutah pobegnili na 24:18 in že takrat je bilo jasno, da bodo domači težko prišli do presenečenja.

Pred koncem tekme so gostje povedli že za deset golov, a je šmarska ekipa malenkostno ublažila poraz.

Za domače so po pet golov dosegli Benjamin Cirar, Tim Jerina, Jaka Avsec in Janez Grum, pri zmagovalcih je bil najboljši strelec s sedmimi Uroš Miličević, po pet sta jih dodala Žan žagar in Jan Pucelj.

IZJAVI PO TEKMI

Midhad Muratovič, vratar Herza Šmartnega: "Prva domača tekma po novem letu, ki smo jo komaj čakali. Do 40. minute smo se zelo v redu držali, potem pa smo naredili preveč manjših napak. Za nami je prišla utrujenost in slaba realizacija v napadu. Malce je padla tudi obramba in na koncu je ekipa Rika Ribnice zasluženo slavila zmago."

Robert Beguš, trener Rika Ribnice: "Ne glede na to da se Herz Šmartno bori za obstanek, niso naivni. Imajo nekaj dobrih posameznikov in izjemno tranzicijo v igri, iz katere dosežejo veliko lahkih golov. Takšne tekme so v bistvu zahtevne, čeprav je kakovostna naši strani, ampak vseeno moraš zmagati. Ves obračun smo bili v prednosti in mislim, da smo zasluženo zmagali."

V naslednjem krogu bo Riko Ribnica gostila Koper.

Sviš Ivančna Gorica - Ljubljana 32:24 (14:9)

Rokometaši Sviša Ivančne Gorice so premagali Ljubljano z 32:24 (14:9).

* Dvorana OŠ Stična, gledalcev 175, sodnika: Dejan in Igor Ivančič.

* Sviš: Komar, Mlakar, Struna, Tekavec, Bevec, Knez, Zavodnik 8 (2), Hočevar 2, Kutnar 1, Pirnat, Marojevič 7 (4), Sašek 3, Kompare, Košir 2, Vidmar 8, Ropič 1.

* Ljubljana: Rebevšek, Gaberc, Lukman 1, Jaklič, Novak, Pintar 3 (2), Križaj 3, Makivić 2, Batagelj 4, Lukman 4 (1), Pernovšek 1, Brulec, Kolmančič 2 (1), Leskovar 3, Tomšič, Ključanin 1 (1).

* Sedemmetrovke: Sviš 6 (6), Ljubljana 8 (5).

* Izključitve: Sviš 12, Ljubljana 14 minut.

* Rdeči karton: /.

Rokometaši Sviša so v dvoboju z dna lestvice premagali Ljubljano in ji z dveh pobegnili na štiri točke razlike. Sviš, ki je bolj ali manj prevladoval celo tekmo, je vpisal četrto zmago, Ljubljana pa 12. poraz.

Sam začetek tekme ni napovedal takšnega razpleta, saj so gosti bolje začeli in povedli z 2:0. Toda nato se je tehtnica hitro začela prevešati na stran domače zasedbe, ki je polčas dobila s petimi goli razlike, to pa je nato še povečala.

Hitro je pobegnila za sedem zadetkov, večkrat vodila tudi za deset golov, tako da je bil zmagovalec znan že precej pred iztekom 60 minut.

Denis Zavodnik in Simon Vidmar sta bila z osmimi goli najboljša strelca domačih, Mark Batagelj in Jure Lukman sta jih pri gostih dala po štiri.

IZJAVI PO TEKMI

Simon Vidmar, rokometaš SVIŠ Ivančne Gorice: "Začeli smo dobro. Hitro smo si priigrali nekaj zadetkov prednosti. Igro smo tako v obrambi kot v napadu le še stopnjevali in tekmo z veliko razliko varno pripeljali do konca. Lepo je bili znova nazaj, sploh pred domačim občinstvom. Upam, da bomo nabrali vsaj še nekaj točk."

Žiga Rebevšek, rokometaš Ljubljane: "Tekma je bila zahtevna. Želeli smo si zmage. Na začetku smo bili enakovredni tekmeci, v drugem polčasu pa smo popustili. Razlog za poraz je morda menjava trenerja. Na njegov sistem se še navajamo. Nismo še povsem pravi. Mislim, da bomo morali sami pri sebi premisliti, česa si želimo. S pravim pristopom lahko naš cilj dosežemo."

Sviš bo v 15. krogu gostoval v Slovenj Gradcu.

Dobova - Slovenj Gradec 2011 31:35 (14:16)

Rokometaši Dobove so izgubili proti Slovenj Gradcu 2011 z 31:35 (14:16).

* Športna dvorana Dobova, gledalcev 200, sodnika: Knez in Smolko.

* Dobova: Husejnović, Blaževič, Šafranko 10 (1), Abramović, Dragan 6, Kučič, Rantah 5, Šukić 2, Mladkovič, Mlakar 1, Ferenčak, Kozolić 1, Mijušković, Nešič 6.

* Slovenj Gradec 2011: Petrič, Dobaj, Grobelnik 2, Cvetko 4, Bulovič, Banfro, Jezernik 13 (5), Levc 4, Šol, Kotar 3, Lesjak 3, Golčar 5, Krajnc, Komar 1.

* Sedemmetrovke: Dobova 4 (1), Slovenj Gradec 2011 6 (5).

* Izključitve: Dobova 12, Slovenj Gradec 2011 8 minut.

* Rdeči karton: /.

V Dobovi sta se srečali ekipi, ki sta imeli doslej enak točkovni izkupiček. Tudi na igrišču je bilo kar izenačeno, vendarle pa so gosti bili večino časa v rahli prednosti, tako da so se na koncu sami veselili šeste zmage, medtem ko je Dobovo doletel osmi poraz.

V prvem polčasu so Slovenjgradčani v 24. minuti prvič pobegnili za tri zadetke, ko je zadel Vid Levc, Teo Jezernik pa je nato še za gol povečal naskok (10:14). Do polčasa pa je domačim vendarle uspelo prepoloviti zaostanek.

V drugem polčasu je bilo podobno, gosti so bili večinoma v prednosti, so se pa domači približali tudi zgolj na zadetek, a nazadnje v 50. minuti. Potem je prednost spet narasla na tri gole, le malce pred koncem pa je Jezernik poskrbel za sploh najvišjo na tekmi (35:30).

Prav Jezernik je bil najboljši strelec tekme s 13 goli. Zvonimir Šafranko jih je pri gostiteljih zbral deset.

IZJAVI PO TEKMI

Andraž Dragan, rokometaš Dobove: "Na žalost se je poznala odsotnost številnih igralcev. Ni bilo prave borbe in energije. Na domačem terenu bi morali igrati na višji ravni. Tečki gresta na Koroško."

Teo Jezernik, rokometaš Slovenj Gradca 2011: "Prišli smo na gostovanje v Dobovo in pričakovali zahteven obračun, kar smo tekom tekme tudi občutili. Na srečo smo izkoristili spretnosti in izkušnje. Domov gremo z novima dvema točkama."

Dobova bo v 15. krogu gostovala v Trebnjem, Slovenj Gradec pa bo gostil Sviš.

* Izidi, 14. krog:

- petek, 4. februar:

Maribor Branik - Celje Pivovarna Laško 24:30 (12:12)

- petek, 11. februar:

Urbanscape Loka - Jeruzalem Ormož 28:22 (12:8)

- sobota, 12. februar:

Koper - LL Grosist Slovan 32:29 (20:14)

Herz Šmartno - Riko Ribnica 27:35 (12:14)

Sviš Ivančna Gorica - Ljubljana 32:24 (14:9)

Dobova - Slovenj Gradec 2011 31:35 (14:16)

Gorenje Velenje - Trimo Trebnje prestavljeno

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 14 13 1 0 454:345 27

2. Trimo Trebnje 12 10 2 0 357:304 22

3. Riko Ribnica 14 9 1 4 418:390 19

4. Urbanscape Loka 14 9 0 5 371:334 18

5. Gorenje Velenje 13 8 1 4 402:325 17

6. Koper 14 7 1 6 374:355 15

7. Slovenj Gradec 2011 14 6 1 7 381:377 13

8. LL Grosist Slovan 13 6 1 6 327:352 13

9. Maribor Branik 14 5 1 8 358:389 11

10. Dobova 14 5 1 8 368:411 11

11. Jeruzalem Ormož 13 4 2 7 355:385 10

12. Sviš Ivančna Gorica 14 4 0 10 349:395 8

13. Ljubljana 14 2 0 12 392:446 4

14. Herz Šmartno 13 1 0 12 329:427 2

STA; M. K.