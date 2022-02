Krkašice za zadetek boljše od Žalčank

13.2.2022 | 09:40

Foto: FB ŽRK Krka

Štirje sobotni obračuni v 1. ženski rokometni ligi so se končali z zmagami Celjank, Novomeščank, Koprčank in Kranjčank.

Ekipa Krke Novega mesta je bila le za zadetek boljša od Žalčank (30:29).

RK ZELENE DOLINE ŽALEC : ŽRK KRKA NOVO MESTO 29:30 (13:13)

Kokotec 7, Robida (1) in Žener (4) po 6; Kramar 10, Smonkar (2) in Novak (4) po 6.

STATISTIKA

Tekma v Žalcu je bila izenačena vse do zadnje sekunde. V prvem polčasu so z največ dvema zadetkoma prednosti vodile gostiteljice. V 9. minuti je za 5:3 zadela Kristina Kokotec, v 26. pa za 13:11 Tia Kralj. Semafor je po 30 minutah igre kazal 13:13.

Tudi v drugem polčasu je bila predstava obeh ekip precej izenačena. Za dva gola so v 42. minuti povedle Novomeščanke (21:19), deset minut pred koncem pa je gostiteljicam uspel delni izid 4:0, s katerim so povedle za tri (27:24). Prednosti niso izkoristile. V izdihljajih tekme je za 30:29 in zmago Novomeščank zadela Petra Kramar.

Kramarjeva je bila z desetimi goli najboljša strelka obračuna, sedemkrat je za Žalčanke zadela Kristina Kokotec.

V 17. krogu se bo zasedba Krke iz Novega mesta pomerila z Litijankami.

IZJAVI PO TEKMI

Kristina Kokotec, rokometašica Zelenih dolin Žalca: "Čestitke ekipi Krke Novega mesta. Po mesecu dni tekmovalnega premora športna sreča ni bila na naši strani. Poznala se je odsotnost Cerovakove. Čestitke soigralkam za srčno in borbeno igro do zadnje sekunde."

Gašper Kovač, trener Krke Novega mesta: "Pričakovali smo zahtevno tekmo. Vedeli smo, da se gostiteljice soočajo s težavami in da bodo dale od sebe vse. Na koncu je bila sreča na naši strani."

* Izidi:

- modra skupina, 16. krog:

- sobota, 12. februar:

Zelene doline Žalec - Krka 29:30 (13:13)

Velenje - Trgo ABC Izola (preloženo)

Litija - Zagorje (preloženo)

Mlinotest - Krim Mercator (preloženo)

Z'dežele - Ptuj (preloženo)

- zaostala tekma 10. kroga:

- sobota, 12. februar:

Z'dežele - Litija 25:14 (13:9)

- lestvica:

1. Mlinotest Ajdovščina 13 10 2 1 390:327 22

2. Z'dežele 11 9 1 1 323:235 19

3. Krim Mercator 9 9 0 0 391:195 18

4. Krka 12 8 1 3 329:304 17

5. Zagorje 10 3 1 6 220:286 7

6. Litija 9 3 0 6 228:258 6

7. Zelene doline Žalec 12 2 2 8 303:375 6

8. Velenje 13 3 0 10 323:400 6

9. Ptuj 11 2 1 8 275:326 5

10. Trgo ABC Izola 10 2 0 8 198:274 4

- zelena skupina, 14. krog:

- sobota, 12. februar:

Branik Maribor - Koper 17:19 (8:14)

- nedelja, 13. februar:

18.00 Olimpija - Zvezda Logatec

- zaostala tekma 4. kroga:

- sobota, 12. februar:

Vrhnika - Sava Kranj 30:32 (17:15)

- lestvica:

1. Koper 11 11 0 0 291:237 22

2. Olimpija 11 7 1 3 331:309 15

3. Vrhnika 12 4 2 6 329:333 10

4. Logatec 10 2 4 4 229:237 8

5. Sava Kranj 11 3 1 7 291:334 7

6. Branik 9 1 0 8 220:241 2

STA; M. K.