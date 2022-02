Kdo so najboljši dolenjski, posavski in belokranjski mojstri

Novo mesto - Uporabniki spletnega portala Primerjam.si so šestič zapored izbrali najboljše slovenske mojstre ter podjetja za dom in posel. Letos si jih je naziv Izbor strank 2021 prislužilo 190, najboljše med najboljšimi pa je portal dodatno nagradil še s priznanjem top 50.

Vsak dan na Primerjam.si na stotine Slovencev odda povpraševanje po različnih storitvah za dom, ki gredo k več kot 2000 preverjenim obrtnikom in podjetnikom. »Primerjam.si je učinkovit način, kako stopiti v stik s potencialnimi kupci,« pravi Peter Štremberger iz dolenjskega podjetja Vodateh, ki se je drugo leto zapored uvrstilo med najboljših 50. »Vsako leto okrog novega leta se prav veselimo razglasitve. Nagrada in zadovoljstvo uporabnikov nam veliko pomeni, ker je to za nas potrditev, da smo na pravi poti. Tudi zato, ker to opazijo tudi potencialne nove stranke.«

Med najboljše dolenjske, posavske in belokranjske mojstre so se uvrstili samostojni podjetnik Danilo Bahor iz Križevske vasi (urejanje dvorišč in okolice), podjetja KNK Jernej Košir, s. p., iz Rašice (klimatske naprave), NIX iz Stranske vasi pri Semiču (toplotne črpalke), Artlas Dejan Šterk, s. p., iz Kočevja (polaganje talnih oblog), Kip Kop iz Gradca (garažna vrata), M. B. Metal, Mihael Brlogar, s. p., iz Vrhov (ograje) in že omenjeno podjetje Vodateh iz Roj (čistilne naprave).

Kot so pojasnili na Primerjam.si, ki je vodilni slovenski portal za povezovanje iskalcev in ponudnikov storitev za dom in posel, saj z njimi sodeluje že prek 1000 izvajalcev iz vse Slovenije, svoje storitve pa nudijo tudi na Hrvaškem, v Romuniji, na Madžarskem in v Južni Afriki, je povpraševanje po obrtniških storitvah v letu 2021 je v primerjavi z letom prej poraslo za več kot deset odstotkov. Najbolj iskani so krovci, monterji toplotnih črpalk, sončnih elektrarn in oken ter podjetja za gradnjo in prenovo. Sicer je lani najbolj poskočilo zanimanje po storitvah asfaltiranja, zelo narašča pa tudi povpraševanje po keteringu.

