Gorel pomivalni stroj

13.2.2022 | 18:45

Pričujoči fotografiji sicer sta od PGD Šentjernej, vendar ne z današnjega posredovanja, pač pa petkovega, ko so v ulici Turopolje gorele saje v dimniku stanovanjske hiše.

Danes ob 14.53 je v naselju Žvabovo, občina Šentjernej, gorel pomivalni stroj v kuhinji lesenega stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Šentjernej so pogasili stroj, omarice in lesene stenske obloge na površini okoli šest kvadratnih metrov, prezračili objekt, iznesli ožgane stvari iz objekta in ga pregledali s termovizijsko kamero.

Gorelo pod Barončevim hribom

Ob 14.53 je v ulici Pod Barončevim hribom v Novem mestu gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili 100 kvadratnih metrov brežine.

M. K.