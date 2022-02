Epidemija v upadu, obeta se prilagajanje proticovidnih ukrepov

14.2.2022 | 08:30

Do kdaj še PCT? In kje? (Profimedia)

Epidemiološka slika se v Sloveniji počasi izboljšuje. Minister za zdravje Janez Poklukar bo zato v torek s člani strokovne skupine za covid-19 in drugimi strokovnjaki govoril o spreminjanju epidemioloških ukrepov. Po besedah vodje skupine Mateje Logar lahko pričakujemo sproščanje ukrepov, ni pa še znano kdaj, kje in v kolikšnem obsegu.

Vrh epidemije v Sloveniji po nekaterih ocenah že presežen

Janez Žibert z ljubljanske zdravstvene fakultete, ki modele razvoja epidemije pripravlja za Sledilnik za covid-19, je ocenil, da je epidemija covida-19 konec januarja v Sloveniji dosegla vrh in sedaj upada.

Po doseženem vrhu bo, kot napoveduje, število dnevnih okužb počasi padalo še kar nekaj tednov. Pričakuje, da se bo število dnevno potrjenih koronavirusnih okužb v začetku marca v povprečju spustilo na 2000 do 2500. "V marcu bi se morale zadeve umiriti, če ne bo novih različic ali česa drugega nepričakovanega," je napovedal.

Tudi Matjaž Leskovar z Instituta Jožef Stefan v četrtkovi napovedi razvoja epidemije ocenjuje, da epidemija upada. Po njegovih navedbah je bil vrh števila covidnih bolnikov verjetno že dosežen, ali pa bo dosežen v prihodnjih nekaj dneh.

Strokovna skupina o sproščanju ukrepov v ponedeljek

Vodja strokovne skupine za covid-19 Mateja Logar je v petek potrdila, da bo prišlo do sproščanja epidemioloških ukrepov, ni pa še odločeno katerih in kdaj. Člani strokovne skupine, ki imajo po besedah enega od članov, infektologa Matjaža Jereba o sproščanju različna mnenja, naj bi o sproščanju razpravljali na rednem ponedeljkovem sestanku.

Splošni ukrepi, kot je uporaba zaščitnih mask, ohranjanje razdalje med ljudmi in priporočilo dela od doma, bodo za zdaj ostali v veljavi, je Logarjeva v petek pojasnila v Odmevih na Televiziji Slovenija. Ukrepe pa bi lahko najprej sproščali v dejavnostih, ki potekajo na prostem, pa tudi v dejavnostih, ki potekajo v velikih notranjih prostorih.

Ukrepe bi morali najprej sproščati tam, kjer je tveganje manjše in kjer se zbirajo ljudje, pri katerih v primeru okužbe s koronavirusom ni pričakovati hujšega poteka covida-19, pa je za N1 ocenila članica skupine Bojana Beović.

Tako bi lahko v trgovinah z manj obiskovalci po njenih besedah ukinili pogoj preboleli, cepljeni, testirani (PCT) in obdržali zgolj obvezno nošenje mask. Pri večjih zbiranjih pa bi bilo smiselno, da se jih udeležujejo prebolevniki in cepljeni proti covidu-19.

Logarjeva je sicer napovedala, da bo sproščanje odvisno od razmer v zdravstvu. Ob tem je opozorila, da stanje na covidnih oddelkih bolnišnic v teh dneh še vedno ni ugodno.

Hitrost sproščanja bo odvisna tudi od precepljenosti populacije, je pojasnila. "Nikakor pa ne bomo sproščali po zgledu Skandinavcev in Velike Britanije," je napovedala. Na Danskem in v Veliki Britaniji so večino epidemioloških ukrepov namreč opustili v kratkem časovnem obdobju.

Predstavniki zdravstva v torek na Brdu pri Kranju z ministrom Poklukarjem

O prilagoditvah epidemioloških ukrepov bodo v torek na Brdu pri Kranju razpravljali širša zdravstvena stroka in minister za zdravje Janez Poklukar, je slednji napovedal ob robu petkovega vladnega obiska v primorsko-notranjski regije. Poudaril je, da bodo govorili o prilagajanju, ne ukinjanju ukrepov, saj se lahko epidemiološka slika spet poslabša. Novi koronavirus bo po njegovih besedah med nami tudi v bodoče, z njim pa bomo tako morali živeti, je opozoril.

"Vsi ukrepi bodo verjetno občasno dvosmerni," je napovedal. To pomeni, da jih bo v določenih obdobjih v veljavi manj, v primeru mutacije koronavirusa ali spremenjenih klimatskih pogojev jeseni in pozimi, pa bo treba ponovno razmisliti o uvedbi kakšnega ukrepa, je pojasnil.

O konkretnih ukrepih, ki bi lahko bili obravnavani v torek, ni želel govoriti. "Prezgodaj je, da bi o tem govoril jaz, to mora povedati stroka," je pojasnil.

Na posvetu bodo po besedah Poklukarja poleg članov strokovne skupine še epidemiologi, mikrobiologi, infektologi, predstavniki bolnišnic in zdravstvenih domov, družinski zdravniki, pediatri in drugi strokovnjaki, ki so v času epidemije covida-19 pomagali z nasveti in usmeritvami.

Kot je napovedal minister, se bodo na posvetu dogovorili tudi o pogojih, pod katerimi bodo ponovno vzpostavili sistem zdravstvene preventive, ki jo je epidemija ohromila na številnih področjih.

STA