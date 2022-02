ACH Volley v Novem mestu podaljšal niz neporaženosti

14.2.2022 | 07:50

Novo mesto - Še drugič v dobrih treh tednih sta se v Novem mestu pomerila Krka in ACH Volley. Tekma je tudi sinoči pričakovano pripadla Ljubljančanom, ki so slavili s 3:0 (9, 18, 19). V oranžnem dresu sta bila najbolj razpoložena Gjorgiev (12) in Okroglič (11), pri Krki pa Travnik (9) in Pulko (8). Odbojkarje Krke prihodnjo soboto čaka pomembno gostovanje v Kranju.

Sportklub prva odbojkarska liga, 16. krog

Krka - ACH Volley Ljubljana

0:3 (-9, -18, -19)

Športna dvorana Marof

Sodnika: Franci Kramar, Gregor Novak. Obiskovalcev: 120.

Krka: Erpič, Čopi, Borin (L), Travnik 9, Kožar 1, Pulko 8, Lavrič 3, Peterlin 6, Hvala, Jaklič (L), Renko, Koncilja 3. Trener: Tomislav Mišin.

ACH Volley: Šket, Rutar 6, Mašulović 4, Todorović 1, Peruničić 2, Okroglič 11, Kovačić (L), Gjorgiev 12, Pokeršnik (L), Pernuš 2, Kök 7, Videčnik 1. Trener. Mladen Kašić.

V prvem nizu smo spremljali enosmerni promet v korist gostov. Krkaši, ki so tokrat nastopili brez Hafnerja in Lindiča, so imeli precej težav s sprejemom in posledično mladi Kožar ni uspel razigrati svojih napadalcev, ki so imeli v prvem nizu vsega 20% uspešnost. Ljubljančani so delovali zanesljivo in predvsem učinkovito, raznovrstne podaje Todorovića pa so z visokim odstotkom (78%) izkoriščali njegovi soigralci. Domači trener Mišin je sicer poskušal s polminutnimi odmori in menjavami, a želenega učinka ni bilo. Uvodni niz je tako ekspresno dobil ACH, ki je Krki prepustil vsega 9 točk.

V drugem nizu so domačini le zaigrali nekoliko bolje. Stekla je igra v napadu in tudi v obrambi je bilo videti več požrtvovalnosti. Na trenutke je manjkalo le zanesljivosti pri enostavnih elementih, tudi zgrešenih servisov je bilo preveč. Gostujoči odbojkarji so še naprej vršili pritisk na začetnem udarcu, zbrali tudi 4 ase, opazno pa jim je padla napadalna učinkovitost, zato so Krkaši uspeli držati korak. Ne glede na to pa je bila razlika v kvaliteti moštev še vedno dovolj velika v prid gostov, da so le ti v drugi polovici niza prevladali in niz brez težav dobili. Z dvema zaporednima asoma ga je odločil Gjorgiev (18:25).

V tretjem nizu se je odvila podobna zgodba. Domači so predvsem na račun Travnika in Peterlina dobro polovico niza uspeli držati korak z renomiranim tekmecem, kaj več pa Ljubljančani niso dopustili. Razpoložena sta bila Okroglič in Gjorgiev, odlično pa so varovanci Mladena Kašića delovali v fazi bloka in obrambe. Krkaši so se sicer borili in iskali svoje priložnosti, toda Ljubljančani so še enkrat več upravičili vlogo favorita in tekmo rutinirano v dobri uri pripeljali do zmage (19:25).

Toni Travnik, Krka: "Naša današnja igra zagotovo ni bila po naših željah. Sicer smo se potrudili, kolikor smo le mogli proti takšnemu nasprotniku. Današnja tekma nam je služila tudi kot nekakšna pripravljalna tekma, da se pripravimo na tekme, ki še pridejo. Upam, da bomo na prihodnjih tekmah še bolj zbrani in osredotočeni na enostavne elemente igre, ki na koncu prinašajo točke in dobljene nize."

Jani Kovačič, ACH Volley: "Mislim, da smo pričakovali današnjo zmago. Po drugi strani je tudi naporno za nas, saj imamo toliko tekem in tudi ne vemo povsem, v kakšni postavi bomo igrali. Zdaj se moramo psihično in fizično pripraviti na final-4 MEVZE. Pred tem nas čakata še dve tekmi, zato je pred nami težak teden."

* Izidi, 16. krog:

- danes:

- nedelja, 13.2:

Krka - ACH Volley 0:3 (-9, -18, -19)

- sobota, 12. 2.:

Črnuče - Calcit Volley 1:3 (-15, 20, -16, -14)

Salonit Anhovo - Hiša na kolesih Triglav 3:2 (23, -22, -18, 20, 12)

- petek, 12. 2.:

Panvita Pomgrad - Merkur Maribor 0:3 (-23, -23, -20)

- lestvica:

ACH Volley 16 16 0 48:5 48

Merkur Maribor 16 13 3 42:17 40

Calcit Volley 16 12 4 39:23 35

Salonit Anhovo 16 9 7 33:28 26

Panvita Pomgrad 16 5 11 23:38 15

Črnuče 16 5 11 21:36 15

Hiša na kolesih 16 2 14 16:44 7

Krka 16 2 14 14:45 6

S. V.; foto: MOK Krka

