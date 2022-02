Skoraj 60 odstotkov proračuna za naložbe

14.2.2022 | 09:50

Ivančna Gorica

- V sredo je prvič v letošnjem letu zasedal Občinski svet Občine Ivančna Gorica in soglasno potrdil rebalans proračuna za leto 2022.



Letošnji proračun je rekorden tako po prihodkih kot tudi po odhodkih, sporočajo z občine. Od 28,7 milijonov evrov celotnih odhodkov je kar 16 milijonov namenjenih za naložbe. Večji projekti, ki se jih lahko občani obetajo v letošnjem letu, so poleg že začete izgradnje zahodne obvoznice pri Malem Hudem in skorajšnjega začetka gradnje nadvoza čez železniško progo še Vrtec v Šentvidu pri Stični, prenova splošnih ambulant v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica, izgradnja kanalizacije Spodnja Draga, izgradnja vodovoda Ravni Dol, prenova športnega parka pri šolskem centru v Ivančni Gorici, modernizacija cest in pločnikov po občini … Poleg njih bo odprtih še več manjših gradbišč, predvsem zaradi prenove cest, javnih igrišč, vodovodov in kanalizacijskih omrežij.

Župan Dušan Strnad: »Proračun za leto 2022 je bil sprejet pred več kot letom dni. Zato je bil potreben rebalans - popravek proračuna, ki že velja. Predvsem so se stvari spremenile na prihodkih. Sedanja Vlada RS je občinam namenila bistveno več denarja za delovanje kot doslej in to je bilo potrebno upoštevati v rebalansu. V teku je tudi precej razpisov na katere se bo občina prijavila in računamo, da bomo na nekaterih tudi uspešni. Glavni razlog, da smo malce pohiteli z rebalansom pa je predvidena izgradnja vrtca v Šentvidu pri Stični.« Kot še dodaja župan, so se v zadnjem času iz več razlogov drastično povišale cene v gradbeni panogi, temu primerno bo dražji tudi projekt izgradnje vrtca v Šentvidu. »Zato je bilo potrebno z rebalansom zagotoviti tudi dodatna sredstva, da se gradnja 8-oddelčnega vrtca v Šentvidu čim preje začne,« še dodaja Strnad.

Občinski svet je na zadnji seji soglasno sprejel tudi predlog letnega programa športa za leto 2022, akcijski načrt za vključevanje pripadnikov romske skupnosti na območju Občine Ivančna Gorica za obdobje 2021 do 2030 in Predlog programa dela Občinskega sveta za letošnje leto.

Tudi tokratna seja se je sicer začela s priložnostno razstavo obeležitve leta Josipa Jurčiča. Knjižnica Ivančna Gorica je razstavila knjižna dela, ki so nastala v letu Josipa Jurčiča, Društvo likovnikov Ferda Vesela Šentvid pri Stični pa je pripravilo razstavo likovnih del, ki so jih naslikali člani društva na temo »Jurčičevo leto«.

