Še vedno brez padavin, v naravi gori

14.2.2022 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Sinoči ob 19.07 so v Ulici Stanke Salmičeve v Leskovcu pri Krškem v dimniku stanovanjskega objekta gorele saje. Gasilci PGE Krško in PGD Leskovec so goreče saje pogasili, s termovizijsko kamero pregledali dimnik in njegovo okolico ter lastnikom odsvetovali nadaljnje kurjenje.

Ob 17.58 sta na Mirnopeški cesti v Novem mestu goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar na površini okoli tristo kvadratnih metrov pogasili.

Ob 15.45 sta v naselju Griček pri Željnah, občina Kočevje, na rudniških sipinah goreli suha trava in podrast na površini okoli 4000 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Šalka vas.

Ob 15.48 je ob Novomeški cesti v Kočevju gorela trava na površini okoli 1000 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Ob 18.41 je ob Novomeški cesti v Kočevju gorela trava na dveh lokacijah. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje. Na prvi lokaciji je gorelo na površini okoli 500 na drugi pa na okoli 1500 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 8:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAHAROVEC;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 2;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 2;

- od 8:30 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. IVAN DOL;

- od 10:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODOVOD RATEŽ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUKOVEK, na izvodu KOTNIK;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ORLAKA, na izvodu PROTI ZAVRHU.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZD ČRNOMELJ, na izvodu R.O. PARTIZANSKA 12a odklopiš R. O..

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MESTNE NJIVE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije predvidoma med 8:00 in 14:00 na območju TP Gorenje Laknice, nizkonapetostno omrežje – Priča.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništvo Krško okolica na območju TP Reštanj 2, nizkonapetostno omrežje – Belo v smeri Mali Kamen med 8. In 12. uro; na področju nadzorništva Brežice pa na območju TP Krška vas 2, nizkonapetostno omrežje – Skopice med 11. In 13. uro.

M. K.