Nekaj streh ostalo brez žlebov, hladilnikov brez mesa in avtov brez katalizatorjev

14.2.2022 | 11:00

Baker na strehah - tvegana naložba (simbolna fotografija; arhiv)

Na Policijski upravi Novo mesto so v davišnje poročilo policijskih posredovanj minulih dni združili dogajanje od prejšnjega četrtka do današnjega jutra. Bilo je pestro, v nadaljevanju nekaj podrobnosti ...

ČETRTEK



Odnesli katalizatorje

Na Ulici Slavka Gruma so novomeški policisti obravnavali dva primera tatvin katalizatorjev. Storilci so iz dveh avtomobilov katalizatorja verjetno odrezali ponoči. Vsakemu lastniku so naredili med tristo in štiristo evri škode.

Podobno seje zgodilo tudi lastniku terenskega vozila na Kolodvorski ulici, ki je v četrtek dopoldne ugotovil, da so mu iz vozila ukradli katalizator. Kdaj točno se je tatvina zgodila še ugotavljajo, saj je bilo vozilo tam parkirano že nekaj dni.

Pokradli žlebove

Črnomaljski policisti so se odzvali na prijavo tatvine žlebov. V četrtek popoldne so lastniki zidanice v vinorodnem okolišu Stara Gora nad Semičem ugotovili, da so jim v zadnjih dneh z zidanice odnesli nekaj metrov bakrenih žlebov, iz priročnega skladišča pa še približno 60 metrov strešnih letev, zaščitne premaze za les in folije za podstreho. Po prvih ocenah so jim naredili za okoli štiristo petdeset evrov škode.

Odrezali električne vodnike

Na Povhovi ulici v Novem mesti so v noči na četrtek vlomili v ograjen prostor podjetja ter iz dveh naprav za hlajenje žita odrezali in odnesli okoli 60 metrov električnih vodnikov in drobnega električnega materiala. Ocenjujejo, da so povzročili za okoli osemsto evrov škode.

V ograjen prostor so prišli tako, da so prerezali žičnato ograjo. Popoldne so se policisti ponovno odzvali na klic na številko 113, saj so v okolici opazili sumljive osebe, ki so vstopale na območje skozi luknjo v ograji.

Na Obrežju zasegli minija

Na mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje se je v noči na petek na izstop iz države pripeljal 26-letni državljan Črne gore. V postopku mejne kontrole so policisti preverili dokumente osebnega avtomobila Mini Cooper in pogoje za vožnjo, pri tem pa ugotovili, da je njegovo črnogorsko vozniško dovoljenje ponarejeno. Dokument so mu zasegli, prav tako osebni avtomobil, ker ga je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi ponarejanja uradnih listih so ga kazensko ovadili, za kršitve cestnoprometnih predpisov pa privedli na okrajno sodišče v takojšnji postopek.

Pridržali razgrajača

Novomeški policisti so se zvečer odzvali na prijavo kršitve javnega reda in miru na Weistrovi ulici. Tam so naleteli na pijanega 68-letnika, ki je pred tem fizično obračunaval z eno osebo in se kljub ukazom ob prihodu policistov ni pomiril in je nadaljeval s kršenjem javnega reda in miru. Nadeli so mu lisice in ga odpeljali v pridržanje na policijsko postajo.

Mejne zadeve in tujci

Na mejnem prehodu Obrežje so popoldne pri mejni kontroli tovornega vozila na vstopu v državo ugotovili, da ima vozilo poškodovano jekleno pletenico, ki bi morala biti zapečatena. Pri temeljiti mejni kontroli tovornega prostora so med tovorom odkrili skritega državljana Afganistana. Postopek so prevzeli hrvaški policisti.

VIKEND

Policisti so med vikendom, od vključno petka do danes zjutraj, na številko 113 sprejeli 452 klicev, od tega je bilo 122 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije.

Vlomi in tatvine

Varnostnik trgovine v Brežicah je v petek pri tatvini zalotil 44-letnika, ki je nabral za deset evrov iizdelkov in jih nameraval odnesti mimo blagajne brez plačila.

Lastnik zidanice na Osrečju je v soboto dopoldne ugotovil, da so mu neznanci z zidanice pobrali okoli dvajset metrov bakrenih žlebov.

V Krakovskem gozdu je lastnik gozda v soboto opazil, da so mu neznanci iz gozda odpeljali hlodovino, pripravljeno za drva za kurjavo. Oškodovali so ga za okoli dvesto evrov.

V nedeljo so lastniki novogradnje na Gorenjem vrhu pri Dobrniču opazili poškodovana vrata hiše. Obvestili so policiste, ki so opravili ogled kraja in ugotovili, da so storilci v zadnjih dneh na silo vstopili v objekt in iz hladilnika odnesli suhomesnate izdelke v vrednosti okoli sto petdeset evrov. So pa povzročili bistveno več škode na novih vratih prostorov, kjer naj bi bilo škode za okoli dva tisoč evrov.

Prometna (ne)varnost

S prometno varnostjo je bilo povezanih 29 dogodkov. Šestkrat so policisti obravnavali prometne nesreče z gmotno škodo in še trinajsti primerov trkov oziroma povoženj divjadi.

Metliški policisti so v petek zvečer zaradi nezanesljive vožnje v Metliki ustavili 53-letno voznico iz Hrvaške. Med postopkom so ji odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,03 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Voznico so pridržali, naslednji dan pa so jo privedli na okrajno sodišče.

V soboto zvečer so prometni policisti na Cikavi v Novem mestu obravnavali prometno nesrečo s pobegom. Po prvih ugotovitvah je okoli pol osme ure zvečer 56-letni voznik tovornega vozila zaradi premajhne varnostne razdalje trčil v pred seboj vozeči avtomobil. Ko si je ogledal škodo, je povzročitelj odpeljal naprej, ne da bi drugemu udeležencu posredoval podatke. Črnomaljski policisti so voznika in vozilo ustavili pri Jugorju. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki ga je odklonil, prav tako je odklonil strokovni pregled.

V noči na nedeljo, nekaj po polnoči, so novomeški policisti na relaciji od Petelinjeka proti Ratežu ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki ni upošteval modre luči in sirene. Po nekaj minutah preganjana so voznika le ustavili. 28-letniku so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,61 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Kršitve javnega reda in miru

Policisti so obravnavali kršitev javnega reda in miru v zasebnem prostoru in šest kršitev na javnem kraju.

V petek popoldne je v nakupovalni center v Brežice prišel pijan 27-letnik, si nabral prehrambne izdelke in nekaj alkoholne pijače ter nameraval zapustiti trgovino brez plačila. To mu je preprečil varnostnik, ki je o tem obvestil policiste. 27-letnik je na kraju kričal in postajal agresiven in ker ni šlo drugače, so ga vklenili in odpeljali v pridržanje. Nabrano blago so vrnili trgovini.

Požari; na enega opozorili iz policijskega helikopterja



Na Žvabovem so v nedeljo popoldne zaradi požara v kuhinji posredovali gasilci, policisti so opravili ogled kraja. Po prvih ugotovitvah ogleda je začelo goreti pri pomivalnem stroju, ogenj pa se je razširil na kuhinjsko opremo. Škode je za nekaj tisoč evrov.

Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel so v petek poldne posredovali zaradi požara v naravnem okolju na poganškem hribu v Nove mestu. Zgorelo je okoli 750 kvadratnih metrov podrasti, gasilci pa so požar pogasili in preprečili nadaljnje širjenje.

Popoldne je zagorelo tudi v okolici Brezja, na kar so policiste opozorili iz policijskega helikopterja, ki je ravno izvajal redne mesečne naloge na območju policijske uprave Novo mesto. Požar podrasti na površini okoli dvesto kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Mejne zadeve in tujci

Brežiški policisti, ki varujejo zeleno mejo, so v Brezju pri Veliki Dolini v nedeljo dopoldne ustavili osebni avtomobil hrvaških tablic. Pri kontroli voznika in dokumentov so ugotovili, da je vozilo najeto (rent-a-car) v Zagrebu, voznica, 37-letna državljanka ZDA, pa je v prtljažniku prevažala dva državljana Sirije. V delo so se vključili kriminalisti, ki so 37-letnico pridržali. Postopek s tujci še ni zaključen.

