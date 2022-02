Steklo glasovanje o naknadnem predlogu prisilne poravnave papirnice Vipap Videm

Krško - Okrožno sodišče v Krškem je ugotovilo, da so izpolnjeni pogoji za glasovanje o naknadnem predlogu prisilne poravnave družbe Vipap Videm, ki ga je z načrtom finančnega prestrukturiranja dala papirnica. Ta predvideva prestrukturiranje navadnih terjatev z zmanjšanjem in odložitvijo zapadlosti terjatev ter reprogramiranje terjatev zavarovanih upnikov.

Načrt finančnega prestrukturiranja vključuje tudi alternativno ponudbo navadnim in zavarovanim upnikom, da svoje terjatve prenesejo na dolžnika kot stvarni vložek za povečanje osnovnega kapitala dolžnika, izhaja iz današnjih objav na spletni strani Ajpesa. Skupščina papirnice je sicer v začetku meseca potrdila poenostavljeno zmanjšanje in hkratno povečanje osnovnega kapitala družbe.

Ker je predmet načrta finančnega prestrukturiranja, ki je sestavni del naknadnega predloga, tudi prestrukturiranje zavarovanih terjatev, bo prisilna poravnava, če bo potrjena, učinkovala tudi na zavarovane terjatve. Upniki zavarovanih terjatev imajo do 14. marca čas za prijavo terjatev.

Vipap Videm je naknadni predlog prisilne poravnave skupaj z načrtom finančnega prestrukturiranja vložil 3. februarja.

Kot izhaja iz predloga, navadnim upnikom predlaga, da pristanejo na zmanjšanje terjatev in odložitev rokov za plačilo oz. se odločijo, da terjatve prenesejo na papirnico kot stvarni vložek na podlagi povečanja osnovnega kapitala družbe. Konec junija lani je imel Vipap Videm za približno 20,24 milijona evrov navadnih terjatev. Vipap Videm imetnikom navadnih terjatev predlaga 15-odstotno poplačilo, in sicer najkasneje do 31. decembra 2025.

Na ločitvene upnike bo naknadna prisilna poravnava učinkovala na račun reprogramiranja terjatev oz. na način, da terjatve prenesejo kot stvarni vložek na podlagi sklepa o povečanju kapitala. Konec junija lani je imela družba za 20,62 milijona evrov ločitvenih terjatev. Imetnikom ločitvenih terjatev predlaga odlog celotne glavnice do konca letošnjega leta, po tem bi v letih od 2023 do 2026 plačal po 15 odstotkov glavnice, zadnjih 40 odstotkov glavnice pa do konca leta 2027.

Prisilna poravnava medtem ne učinkuje na prednostne upnike, izločitvene upnike in na upnike na podlagi vzajemno neizpolnjenih dvostranskih pogodb.

Skupščina papirnica je v začetku februarja že potrdila poenostavljeno zmanjšanje in hkratno povečanje osnovnega kapitala. Vipap Videm pa je upnike pozval k vpisu in vplačilu novih delnic, ti imajo za to en mesec dni časa.

Vsak upnik, ki bo prenesel svojo terjatev kot stvarni vložek, pridobi eno delnico s pripadajočim zneskom en evro za vsakega 1,33 evra prenesene navadne terjatve. Vipap Videm daje upnikom tudi možnost, da kot stvarni vložek vložijo zavarovano terjatev, ki je za 25 odstotkov ugodnejša od razmerja za navadne terjatve, torej en evro za vsak evro prenesene terjatve.

Najnižji skupni znesek navadnih in zavarovalnih terjatev, ki jih morajo upniki prenesti kot stvarni vložek, da bi bilo finančno prestrukturiranje uspešno, je 35.000 evrov.

Preostanek navadnih terjatev, ki se ne bo konventiral v kapital, se po predlogu zmanjša za 85 odstotkov, preostanek terjatev pa se poplača najkasneje do konca leta 2025.

Vipap Videm je konec junija lani postal kapitalsko neustrezen, hkrati pa se je likvidnost poslabšala do te mere, da je konec septembra lani upnik Vipap VZ s Češke vložil predlog za začetek postopka prisilne poravnave nad papirnico. Sodišče je postopek prisilne poravnave začelo 3. novembra lani in za upravitelja imenovalo Mirka Filipovića.

Vipap Videm je imel konec junija lani za okoli 43,15 milijona evrov obveznosti. Takrat je imela družba za približno 45,70 milijona evrov osnovnega kapitala, kapitalske rezerve v višini 10,80 milijona evrov, revalorizacijske rezerve v višini 1,89 milijona evrov, 38,90 milijona evrov prenesene čiste izgube in 6,59 milijona evrov tekoče čiste izgube.

