Cviček se vrača v Novo mesto na Festival cvička

14.2.2022 | 17:40

S podpisom pogodbe se je rodil Festival cvička (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Teden cvička, največja vinsko-turistična prireditev na Dolenjskem, se letos vrača v dolenjsko prestolnico, v Novo mesto. Pa ne le to, svoje moči letos združujejo prireditelji treh sorodnih prireditev. Pod skupnim imenom Festival cvička in skupno organizacijo pod vodstvom Zavoda Novo mesto bodo letos od 27. do 29. maja v središču mesta in na gradu Grm potekali 50. Teden cvička, festival vin Pop Up Wine Festival in študentska Cvičkarija. Predstavniki organizatorjev naštetih prireditev so danes dopoldne na rotovžu podpisali pogodbo o sodelovanju.

Da pogodba o sodelovanju pri organizaciji prireditve pod skupnim imenom Festival cvička pomeni nadgradnjo vsega, kar so prireditelji treh različnih uveljavljenih prireditev na tem področju delali do sedaj, meni župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in dodaja: »Do sedaj je šlo pri organizaciji teh prireditev za mešanje ljubiteljskega pristopa s profesionalnim, vendar se, kot kaže, zgodba ljubiteljskih pridelovalcev cvička počasi izteka. Zveza društev vinogradnikov Dolenjske nas je že nekaj let izzivala, če smo sposobni prevzeti organizacijo Tedna cvička, študentska Cvičkarija je zamrla pred devetimi leti, na gradu Grm pa se je uveljavil nov Pop Up Wine Festival. Z združitvijo vseh treh v tridnevni Festival cvička nagovarjamo različne javnosti z različnimi okusi.«

Aleš Makovac, Direktor Zavoda Novo mesto, ki je sprejel organizacijski izziv, meni, da združevanje treh različnih prireditev, ki ima vsaka svojo tradicijo in svoje občinstvo, ni enostavno, saj bo treba sklepati kompromise in vsak bo moral nekje popustiti. »Naše poslanstvo je spraviti tako kulturo pitja kot tudi vinarstvo na višjo raven, tudi na znanstveno. Želimo doseči, da bi se delo vinarjev bolj cenilo,« je o ciljih povedal Makovac.

Cviček je regijska zgodba in prireditev, kakršna je Teden cvička ali Festival cvička, sodi v regijsko prestolnico, to je v Novo mesto, meni predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak. »Ocenjevanje, ki že leta poteka v prostorih in organizaciji Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, se bo začelo že aprila, organizirali bomo festival vinogradniških pevskih zborov in predstavili zbornik ob 50-letnici Tedna cvička. V Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske si želimo organizacijo tedna cvička predati nekomu, ki bo to počel bolj profesionalno, saj smo mi to delali bolj ljubiteljsko, prireditev pa je v zadnjem desetletju dosegla višjo raven in potrebne so spremembe,« je povedal Miran Jurak.

Lana Klemenčič, predsednica Društva novomeških študentov, prirediteljev Cvičkarije, je povedala, da sta jo v njenem mandatu doleteli dve pomembni nalogi - obuditi Cvičkarijo in obeležiti tridesetletnico delovanja društva: »Cvičkarija bo v soboto, 28. maja, v popoldanskem delu bomo organizirali različne igre in poskrbeli za hrano in pijačo, v večernem delu pa pripravili koncert več dolenjskih glasbenih skupin. Zaenkrat lahko izdam le eno ime - Dan D, ostali izvajalci pa naj bodo še skrivnost.«

Organizator Pop Up Wine Festivala Gregor Kren je poudaril zgodovinski pomen prizorišča na gradu Grm, ki je bil središče vinarske stroke in zibelka zgodbe o cvičku: »Cvičku bo veljala osrednja pozornost, predstavili pa bomo tudi vina z vseh balkanskih dežel in tudi od drugod, med drugim iz Šampanje, tako da bomo poskušali tudi pravi šampanjec. Gostili bomo tudi najpomembnejše in najboljše slovenske someljeje.«

Rez mestne trte

Po podpisu pogodbe so se sopodpisniki skupaj s cvičkovo princeso Majo Vovko in slovensko vinsko kraljico Ano Pavlin ter ostalimi gosti odpravili v Pugljevo ulico, kjer sta novomeški mestni viničar Peter Korene in novomeški župan obrezala mestni trti, žametovko, potomki znamenite mariborske najstarejše trte na svetu.

I. Vidmar

