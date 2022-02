Naložbe v Orehovici - Parkirišče, nato še igrišče

15.2.2022 | 12:20

Orehovica - Podružnično šolo Orehovica čakajo pomembne pridobitve. Tako kot matično OŠ Šentjernej in nekatere druge javne stavbe v občini jo bodo energetsko sanirali, Občina Šentjernej pa se je že lotila tudi gradnje novega parkirišča ob šoli.

Parkiranje je bilo tu že dlje časa problem, zlasti za starše šolarjev in vrtičkarjev. »Pravega parkirišča ni bilo, ustavljali so ob avtobusnem postajališču pri šoli ali v bližini, zraven pa je prometna cesta, in to res ne gre,« pove župan Jože Simončič.

Zemeljska dela za novo parkirišče so še narejena, urejeno je odvodnjavanje, zgrajen je betonski oporni zid proti igrišču. Parkirišče bo veliko nekaj več kot 900 kvadratnih metrov, imelo bo 27 parkirnih mest in še dve za invalide. Pogodbena vrednost del je 96 tisoč evrov, končana pa bodo do konca marca.

Kot pove direktor občinske uprave Samo Hudoklin, se bodo v pomladanskih mesecih lotili še obnove igrišča pri podružnični osnovni šoli v Orehovici. Dobilo bo novo asfaltno prevleko, na novo bosta urejena odvodnjavanje in okolica, ravno tako steza za skok v daljino z doskočiščem, zamenjali bodo tudi posamezno dotrajano športno opremo. Za navedena dela je predvidenih 43 tisoč evrov. Vsa dela izvaja domače podjetje GMC Gradbeništvo, Miro Conta, s. p.

Kot poudari župan Simončič, bo orehovški okoliš ob koncu leta dobil lepo stavbo z urejenim igriščem in s sodobnim parkiriščem.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

L. Markelj