Bilečanci ob schengenski meji

15.2.2022 | 09:50

Z včerajšnjega pohoda članov Društva Bilečanci Slovenija (foto: V. P.)

Dobova - Na obisk v Dobovo so včeraj prišli člani Društva Bilečanci Slovenija, je sporočil Vlado Podgoršek iz Brežic, novinar in član tega društva.

V Rigoncah so se poklonili spominu padlega pripadnika Teritorialne obrambe Jerneja Molana. Spomin na dogodke je obudil polkovnik Mitja Teropšič. V nadaljevanju so se na pohodu ob schengenski meji ustavili tik ob Sotli, kjer je država rezilno žico nedavno zamenjala s panelno ograjo. Ustavili so se še na Velikem Obrežu, kjer so spoznali izjemno uspešno in raznovrstno dejavnost Deržičeve družine, na koncu pa so obiskali še Polovičev Lovski muzej.

Društvo Bilečanci Slovenija povezuje slušatelje nekdanje šole rezervnih oficirjev in podoficirjev Jugoslovanske ljudske armade v zloglasni Bileći. (Na Bilećo spominja tudi znana Apihova Bilečanka – pesem je zdaj uradna himna Društva Bilečanci Slovenija.)

V Bileči na tisoče Slovencev

V Šoli rezervnih oficirjev in podoficirjev v Bileći so v letih 1951-1991 vojaški rok v 104 generacijah JLA služili tudi tisoči Slovencev. Okrog 500 jih je zdaj povezanih v omenjenem izredno uspešnem društvu. Ustanovljeno je pred natanko osmimi leti, sedež ima v Kranju, njegov predsednik pa je Zlatko Filej. Med člani je več nekdanjih slušateljev iz Posavja, tudi Vlado Podgoršek, ki je včeraj vodil udeležence na omenjenem dveurnem pohodu ob schengenski meji.

Slovenski Bilečanci se povezujejo tudi s sorodnimi društvi iz drugih republik nekdanje države, imajo redne strokovne ekskurzije od Bileće do Beograda in vojaških baz v tujini, še posebej pa se družijo na srečanjih po Sloveniji.

Na včerajšnjem srečanju ob osmi obletnici ustanovitve društva so za bogato knjižnico vojaške literature, ki jo ima društvo v Kranju, brežiški posamezniki in veteranska organizacija izročili več knjig in revij o delovanju milice in Teritorialne obrambe v osamosvojitveni vojni.

»Prav starešine, izšolani v Bileći, so kot častniki in podčastniki Teritorialne obrambe bistveno pripomogli k osamosvojitvi Slovenije leta 1991. Ti kadri so po vsej Sloveniji, v Posavju pa še posebej, vodili enote, ki so odločilno prispevale k uspešnim aktivnostim v Krakovskem gozdu, na Prilipah in letališču Cerklje ob Krki ter drugod. Samo spomnimo na komandanta območnega štaba Ernesta Breznikarja, njegovega pomočnika in načelnika Mitjo Teropšiča, na Franca Keneta, Staneta Zlobka in premnoge druge,« je ob rob včerajšnjega srečanja Društva Bilečanci Slovenija v Dobovi zapisal Vlado Podgoršek.

M. L.