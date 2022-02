Otrok se je zaklenil v avto; padel s strehe

15.2.2022 | 07:00

Včeraj ob 18.29 so v naselju Gora, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila, v katerem se je nahajal otrok.

Nesreča na Mirni

Ob 19.08 sta na Glavni cesti na Mirni trčili dve osebni vozili. Poškodovala se je ena oseba, ki so jo na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, posuli iztekle tekočine in pomagali policistom pri usmerjanju prometa. Za čiščenje posledic nesreče je poskrbel dežurni delavec cestnega podjetja.

Padel s strehe

Ob 12.51 je v naselju Smuka, občina Kočevje, občan padel s strehe objekta in se poškodoval. Reševalci NMP Kočevje so ga na kraju oskrbeli in pripravili za prevoz s helikopterjem. Helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP ga je prepeljal v UKC Ljubljana. Mesto pristanka helikopterja so zavarovali gasilci PGD Kočevje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 11.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNJI VRH na izvodu DESNO in GOSTILNA - ZADRUŽNA ZIDANICA;

- od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNJI VRH na izvodu LEVO in SKS ZIDANICE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VRHPOLJE;

- od 10.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHOVICA, TP GOR. STARA VAS, TP LOKA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURČIČEVA na izvodu KRESETOVA, OF in VEGOVA ULICA;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP ZAGORICA PRI ŠEVNICI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije območju TP Hrastovica, nizkonapetostno omrežje – Hrastovica predvidoma med 8.00 in 12.00; na območju TP Mirna Roje 3, nizkonapetostno omrežje – Žonta pa predvidoma med 11.00 in 13.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Libna - nizkonapetostno omrežje levo proti glavni cesti med 8. In 13. uro, na področju nadzorništva Sevnica z okolico, na območju TP Studenec vas - nizkonapetostno omrežje Žnideršič, Železnik med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Brežice z okolico na območju TP Brežice stadion - nizkonapetostno omrežje Bracanovič levo predvidoma med 9. in 11. uro.

M. K.