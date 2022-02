Lepa zmaga proti Šenčurju

15.2.2022 | 07:50

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 18. krogu lige Nova KBM premagali Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur s 84:65 (22:16, 37:29, 58:47).

* Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 100, sodniki: Petek, Krajnc (oba Maribor), Rener (Koper).

* Krka: French 10 (2:7), Stergar 2, Stipčević 18, Špan 2 (2:2), Stavrov 4 (2:2), Medved 2, Škedelj 8 (4:4), L. Lapornik 8, M. Lapornik 15 (5:6), Macura 6 (2:2), Thomas 9 (2:2), Klobučar.

* Gorenjska gradbena družba Šenčur: H. Rizvić 5 (1:1), Ožegovič 7, Rojc 8 (2:3), Murić 15 (2:2), R. Rizvić 7 (2:2), Martinčič 6, Malovčič 2, Tešić 2, Strmčnik 3 (1:1), Ahmedović 10.

* Prosti meti: Krka 19:25, Ggd Šenčur 8:9.

* Met za tri točke: Krka 11:33 (Stipčević 6, M. Lapornik 2, L. Lapornik 2, Thomas), Ggd Šenčur 3:15 (Ožegovič, Murić, R. Rizvić).

* Osebne napake: Krka 20, Ggd Šenčur 26.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Krke so še drugič v sezoni premagali Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur in so le še zmago oddaljeni od prvega mesta po prvem delu lige Nova KBM. Edini imajo zgolj dva poraza, do konca tekmovanja pa še eno tekmo.

Ggd Šenčur bo imel v tej sezoni vsaj še dve priložnosti, da se Novomeščanom oddolži za poraza, saj bosta ekipi ligo Nova KBM nadaljevali v skupini za prvaka.

Včerajšnja tekma je imela tako zgolj prestižni značaj, Krka pa si je odločilno prednost priigrala ob koncu tretje četrtine in na začetku zadnje, ko je z delnim izidom 12:4 prišla do vodstva 60:49.

Rok Stipčević (18 točk, trojke 6:11) in Miha Lapornik (15 točk, trojke 2:3) sta bila najbolj učinkovita pri Krki, v vrstah Šenčurja pa je Dino Murić zbral 15 točk, Emir Ahmedović pa 10 točk in 9 skokov.

Izjava po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Čestitke fantom za zmago. Pred tekmo sem ji povedal, da rabimo dobro reakcijo, dobro tekmo, veliko energije in kolektivnost. Ta se je na momente pokazala, smo pa v težnji po kolektivni igri delali tudi napake, še posebej v napadu. V obrambi smo bili dokaj solidni. Veliko sem rotiral in poskusil čim bolj porazdeliti minutažo na vse igralce. Kljub temu da je bila pomembna, smo tekmo izkoristili tudi za psihološko dober trening, ker smo rabili zmago pred polfinalom Pokala Spar, kjer nas čaka zelo močna Cedevita Olimpija.«

Krko ta teden čakata še vsaj dve preizkušnji; v četrtek polfinale pokala Spar proti Cedeviti Olimpiji, v soboto pa zaostala tekma lige Nova KBM proti Nutrispoint Iliriji.

* Izidi, 18. krog:

- sobota, 12. februar:

Nutrispoint Ilirija - Hopsi Polzela 99:80 (21:18, 47:32, 69:56)

Terme Olimia - Zlatorog Laško 77:61 (20:19, 30:31, 54:50)

- ponedeljek, 14. februar:

Krka - Ggd Šenčur 84:65 (22:16, 37:29, 58:47)

- torek, 22. februar:

20.30 ECE Triglav - Helios Suns

- sreda, 23. februar:

18.30 Rogaška - Šentjur

* Lestvica:

1. Krka 17 15 2 1497:1264 32

2. Helios Suns 17 14 3 1366:1191 31

3. Ggd Šenčur 18 13 5 1540:1408 31

4. Nutrispoint Ilirija 17 11 6 1383:1277 28

5. Terme Olimia 18 10 8 1440:1437 28

6. Šentjur 17 6 11 1413:1449 23

7. Rogaška 16 7 9 1236:1275 23

8. Hopsi Polzela 17 6 11 1430:1513 23

9. Zlatorog Laško 18 2 16 1297:1561 20

10. ECE Triglav 17 2 15 1223:1450 19

STA; M. K.

Zvočni zapisi Dalibor Damjanović Dalibor Damjanović