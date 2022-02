Rok Capl na čelu agencije Spirit

15.2.2022 | 08:40

Rok Capl (foto: arhiv DL)

Ljubljana/Brestanica - Vodenje javne agencije Spirit Slovenija je kot vršilec dolžnosti direktorja prevzel Rok Capl. Ta je na položaju zamenjal Tomaža Kostanjevca, ki je v začetku februarja odstopil iz osebnih razlogov.

Capl bo na čelu Spirita do imenovanja direktorja, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 11. avgusta. 34-letni Posavec je nazadnje delal kot pooblaščenec uprave Thermane Laško za področje medicine.

Brestaničan Rok Capl je bil med decembrom 2014 in oktobrom 2020 direktor hotelov in zdravstva v Termah Čatež, od koder je, kot omenjeno, odšel v Thermano Laško. Na zadnjih lokalnih volitvah za občinski svet v občini Brežice je leta 2018 kandidiral na Listi Sonce. Je predsednik KS Zakot-Bukošek-Trnje in predsednik Lions kluba Brežice.

Kostanjevec Spirit ''zapušča v odlični kondiciji''

Kostanjevec je vodenje agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije prevzel jeseni 2020 in na tem mestu nasledil Ajdo Cuderman. Poln petletni mandat je nastopil 21. marca lani.

"Spirit zapuščam v odlični kondiciji, z vrhunsko, motivirano in strokovno ekipo, s katero smo uspešno izpeljali vrsto aktivnosti, programov in ukrepov za podjetja v vseh fazah njihovega poslovanja ter uspešno zastavili številne nove, ki jih bo agencija izpeljala v prihodnje," je ocenil Kostanjevec.

Kot je izpostavil, so lani slovenskim podjetjem izplačali rekordnih 73,5 milijona evrov nepovratnih sredstev, med ukrepi za okrevanje gospodarstva v času epidemije covida-19 pa je podčrtal javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu. V ospredje je postavil še projekta Digitalno središče Slovenije in predstavitev Slovenije na svetovni razstavi Expo v Dubaju.

Agencija se sedaj osredotoča na pripravo ukrepov v okviru načrta za okrevanje in odpornost v skupni vrednosti dobrih 180 milijonov evrov za prehod v krožno gospodarstvo, raziskovalno razvojne projekte, pilotne demoprojekte ter investicijske projekte po zakonu o investicijah. Ta sredstva bodo usmerjena v zeleni prehod, digitalizacijo in rast produktivnosti gospodarstva, je še povzel.

STA; M. K.