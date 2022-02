Pismo babici Rdeče kapice

15.2.2022 | 10:30

Avtorica Andrea Zabric v pogovoru s kuratorjem Adrijanom Praznikom ob odprtju razstave Palmina zima v galeriji Simulaker. (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V novomeški galeriji Simulaker je na ogled že druga letošnja razstava. Tokrat se v nekdanjih Germovih štalah z razstavo Palmina zima predstavlja akademska slikarka, umetnostna zgodovinarka in filozofinja Andrea Zabric.

Razstavo oziroma likovno instalacijo je Andreja Zabric pripravila posebej za razstavni prostor galerije Simulaker. Svoje na lesenih tablah ustvarjene kvadratne in okrogle monokromatske slike je razširila v prostor, ki ga je prekrila s snežno belim filcem, po katerem je raztresla grafitni pigmentni prah. Da ne bi obiskovalci onečedili prostora, so dobili bele prevleke za čevlje, žal pa je teh zmanjkalo za vse in sterilno okolje razstave je bil že ob odprtju oskrunjeno. Sestavni del razstave je tudi Andreino pismo babici Rdeče kapice, ki ga obiskovalec dobi ob obisku razstave, v njem pa se avtorica med drugim zgraža na krutostjo lovcev in kraljevičev, ki se v pripovedkah kruto znašajo nad živalmi - volkovi, medvedi, lisicami in zmaji.

»Tako kot zimski letni čas učinkuje tudi sama postavitev razstave hladno, morda celo tuje. Z belo tkanino prekrita tla, grafitni pigment in monokromatičnost tabelnih slik zagotovo pripomorejo k takim občutjem. Umetninam ne na umanjka intenzivnega naboja njihove avre … Tu gre morda za intimistične vsebine, ki so v svojem bistvu prepojene z osebno poetiko umetnice. Zaradi tega ni nenavadno, da je razstavnemu besedilu dodala tudi svoj tekst, ki ponuja gledalcem še eno plast potopitve v razširjeno pojmovanje umetničinega dojemanja slikarskega polja,« je o razstavi Palmina zima med drugim povedal kurator Adrijan Praznik.

Razstava Palmina zima bo v galeriji Simulaker odprta do 5. marca.

I. Vidmar

Galerija