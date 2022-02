V Črnomlju snujejo medgeneracijski športno-družabni park

15.2.2022 | 13:30

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - Na območju pri novem otroškem vrtcu, teniških igriščih in srednji šoli v črnomaljski Loki namerava tamkajšnja občina urediti medgeneracijski športno-družabni park, v katerem načrtujejo tudi učilnice na prostem. Novomeško podjetje Acer je že pripravilo predlog dveh ureditvenih inačic, ki so ga na črnomaljski občini spletno predstavili včeraj.

Občina se je za sofinanciranje prvega ureditvenega dela, ki obsega izgradnjo kolesarskega parka, konec preteklega leta prijavila na razpis Fundacije za šport. Ker gre pri nadaljevanju urejanja parka še za osnutke, pa naložbe v celoti še ne morajo ovrednotiti, je ob predstavitvi povedal črnomaljski župan Andrej Kavšek.

Gre sicer za športno-rekreacijski park, ki bi ga radi namenili čim večjemu naboru občanov vseh generacij, je še pojasnil.

Kolesarski park že letos

Jože Migalič z oddelka za družbene dejavnosti črnomaljske občinske uprave je dejal, da zamisel o omenjenem parku podpira tudi pristojno ministrstvo, in da si od tega obetajo določeno sofinanciranje ter pomoč pri izvedbi. Naložbo so sicer razdelili na več delov, prvo fazo oz. gradnjo omenjenega kolesarskega parka pa naj bi po zagotovitvi financiranja začeli predvidoma letos, je napovedal.

Za park bo potrebnih 50 tisoč evrov, računajo na dobrih 20 tisočakov s strani Fundacije za šport, ostalo bi prispevala občina.

Prostorska načrtovalka iz podjetja Acer Suzana Simič je povedala, da gre sicer še za predlog zamisli za ureditev območja medgeneracijskega sestajanja, ki so ga razdelili na več t. i. programskih točk.

Med temi je navedla večnamensko ploščad oz. nekakšen amfiteater ob srednji šoli, površine, namenjene otrokom, dijakom in drugim obiskovalcem ter športni dejavnosti.

Omenjene točke oz. ureditve bi se prekrivale ali prehajale druga v drugo. Predvideli so tudi dodatno ozelenitev parka in zasaditev drevja. Da bi se lažje uskladili z naročnikom in občani, pa so pripravili dve inačici omenjene ureditve, je dodala.

Simičeva je še opozorila, da bi pri navedenem predlogu še ne gre za dokončno stanje, saj bodo o o njem še razpravljali in ga, če bo treba, tudi prilagajali.

STA; M. K.