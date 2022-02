Občina Črnomelj z naložbeno rekordnim proračunom

Črnomelj - Proračun Občine Črnomelj, ki letos dosega nekaj več kot 28 milijonov evrov odhodka in skoraj 23,5 milijona evrov prihodka, je izrazito naložbeno naravnan. Približno 55 odstotkov odhodka bo namreč šlo za naložbe, kar je glede teh rekordno leto, je na današnji novinarski konferenci pred občinskim praznikom ocenil črnomaljski župan Andrej Kavšek.

Ker črnomaljska občina vseh naložbenih stroškov sama ne bo zmogla, je napovedal tudi zadolžitev in dodal, da bodo proračuni prihodnjih let, ker naj bi bilo takrat na voljo tudi manj državnega in evropskega sofinanciranja, verjetno nižje naravnani.

Šola, vrtec, kanalizacija ...

Kot največje letošnje in zalogaje prihodnjih dveh do treh let je sicer navedel dobrih 12 milijonov evrov vreden projekt novogradnje pri Osnovni šoli Loka, štiri milijone evrov vredno gradnjo otroškega vrtca Loka in 2,7 milijona evrov vredno gradnjo pri Osnovni šoli Dragatuš.

Ureditev črnomaljske kanalizacije bo terjala skoraj tri milijone evrov, gradnja kolesarske steze Črnomelj-Kanižarica skoraj milijon evrov in statična sanacija črnomaljskega dijaškega doma 900.000 evrov. Več bo tudi različnih manjših in infrastrukturnih naložb, je dodal.

Kot je opozoril, so črnomaljski svetniki rekordni proračunski predlog na januarski seji dokončno potrdili soglasno, soglašali pa so tudi s predvidenim zadolževanjem.

Pri tem gre predvsem za sofinancerski vložek pri gradnji Osnovne šole Loka, pri kateri bo država sodelovala s predvidoma sedmimi milijoni evrov. Glede na višino državnega vložka pa se je, da bi naložbo lahko izpeljali, občini smiselno zadolžiti, je pojasnil.

Kavšek je na današnji novinarski konferenci za letos in prihodnja leta napovedal tudi večji poudarek pri oblikovanju strategije za mlade in poskus oživitve črnomaljskega mestnega jedra.

Kavšek za nov mandat

Ob robu novinarske konference se je dotaknil še jesenskih županskih volitev in potrdil napoved kandidature za svoj drugi županski mandat.

Ocenil je namreč, da to od njega terja odgovornost. Hkrati pa ne bi rad odgovornosti za izpeljavo tekočih in že napovedanih občinskih projektov naprtil nekomu drugemu.

"Neodgovorno bi se bilo zdaj umakniti," je pojasnil Kavšek in pristavil še, da se na aprilskih državnozborskih volitvah, čeprav mu to nekateri ponujajo, ne namerava potegovati za mesto poslanca.

