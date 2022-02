22-letnik padel pet metrov globoko; gasilci do onemoglega

15.2.2022 | 18:20

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Včeraj okoli 13. ure je v Kočevju pri delu na strehi prišlo do delovne nesreče. Ugotovljeno je bilo, da je 22-letniku pri popravilu strešne kritine spodrsnilo in je padel s strehe približno 5 metrov globoko. Pri tem se je huje poškodoval, vendar po do sedaj znanih podatkih njegovo življenje ni ogroženo. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil v zvezi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Gasilci do onemoglega

Danes ob 15.36 so v Glavarjevi ulici v Trebnjem gasilci PGD Trebnje s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja, v katerem je bila onemogla oseba. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so onemoglo osebo oskrbeli in odpeljali v novomeško bolnišnico.

Zletel s ceste

Danes ob 12.28 uri je pri odcepu za Veliko poljano, občina Ribnica, vozilo zletelo s ceste in se prevrnilo. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj, nudili pomoč pri oskrbi ponesrečenih, nevtralizirali razlite tekočine in odklopili akumulatorje. Dve lažje poškodovani osebi so prevzeli reševalci NMP.

M. K.