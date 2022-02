Višja denarna pomoč ob rojstvu otroka

16.2.2022 | 09:00

Brežice - S sprejetjem odlokov o proračunu Občine Brežice za leti 2022 in 2023 ter županovega sklepa o povišanju enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka bodo v občini Brežice starši otrok, rojenih v letu 2022, prejeli za 20 odstotkov višjo pomoč (300 evrov namesto dosedanjih 250 evrov). Občina ob denarni pomoči ob rojstvu starše tudi obdari z vrednostnim bonom za medovito drevo po izbiri. S tem Občina poleg drevesa kot simbola življenja spodbuja tudi zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane, ohranjanja okolja in čebel, sporočajo iz Brežic.

Starši, ki so od začetka leta 2022 do uveljavitve sklepa o povišanju pomoči ob rojstvu otroka že prejeli denarno pomoč v višini 250 evrov, bodo naknadno prejeli sredstva do polne višine pomoči.

Lani so razdelili 200 pomoči ob rojstvu otroka.

Različne oblike pomoči

Občina sicer skrbi različne oblike pomoči občanom vseh starosti, še spominjajo v Brežicah. Poleg enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka namenja proračunska sredstva za plačilo razlike med plačilom staršem in ceno programa vrtca (več kot 3,5 milijona evrov letno); za prevoze osnovnošolskih otrok, za socialno varstvo starejših (oskrbnine v zavodih, program brezplačnih prevozov za starejše Sopotnik, e-oskrba starejših, oskrba starejših na domu), za socialno varstvo materialno ogroženih (pomoč na domu in enkratne denarne pomoči), za subvencije neprofitnih najemnin in sredstva za štipendije (Posavska štipendijska shema).

