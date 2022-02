Svržaki do kanalizacije

16.2.2022 | 10:00

Stjepan Jarnević in Darko Zevnik (foto: Občina Metlika)

Metlika - Metliški župan Darko Zevnik in direktor podjetja TGH Stjepan Jarnević sta včeraj podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo 2. faze investicije v sklopu operacije »Odvajanje in čiščenje v porečju Kolpe - Občina Metlika«, ki zajema izgradnjo kanalizacijske infrastrukture v naselju Svržaki.

Vrednost gradbene pogodbe (brez DDV) znaša skoraj 389 tisoč evrov. Začetek gradnje je predviden v marcu, rok izvedbe pa je 120 dni od uvedbe v delo.

Investicija 2. faze zajema izgradnjo okoli 784 metrov kanalov komunalne kanalizacije, 38 metrov kanalov padavinske kanalizacije, dobrih 800 metrov vodovoda ter TK kanalizacije (interes za skupno gradnjo sta izrazila Telekom Slovenije in Rune Enia).

Ocenjena vrednost celotne operacije »Odvajanje in čiščenje v porečju Kolpe - Občina Metlika« skupaj s povračljivim DDV je nekaj manj kot 953 tisoč evrov, od tega bosta Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada prispevali do 395.510 evrov, preostanek pa bo bremenil občinski proračun. Izvajanje projekta je predvideno fazno še letos in prihodnje leto. Tako bo nadgrajen obstoječi sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda znotraj aglomeracije ID 6039- Metlika.

Lani so v sklopu prve faze zgraduli fekalno kanalizacijo v dolžini 346 metrov na delu Cankarjeve ceste, med železniškim nadvozom in centralno ČN Metlika.

M. K.