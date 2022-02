FOTO: Poplavljena gostilna na Ragovski

16.2.2022 | 07:00

Foto: PGD Šmihel

Davi ob 3.39 je na Ragovski ulici v Novem mestu zaradi počene cevi javnega vodovodnega omrežja voda poplavila gostinske prostore. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so vodo izčrpali ter posesali. Za odpravo okvare bodo poskrbeli dežurni delavci Komunale Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PEKARNA ČRNOMELJ na izvodu POD GOZDOM.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1, izvod 1.TRŠKA GORA in 4.PROTI OSOLNIKU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAMA, TP ROJE;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. DOLE;

- od 12:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽ;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJSKA GORA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TPDolenje Zabukovje predvidoma med 8:00 in 10:30;TPGorenje Zabukovje med 11:00 in 14:00 in TPMirna Roje 2, nizkonapetostno omrežje – Camloh med 09:00 in 13:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.