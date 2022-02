Stavka sindikatov zdravstva in socialnega varstva: ''Ne stavkamo proti sodelavcem, stavkamo proti vladi!''

16.2.2022 | 07:45

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Ker z vladno stranjo niso zbližali stališč glede stavkovnih zahtev, med drugim po reprezentativni sindikati zdravstva in socialnega varstva danes med 7. in 22. uro stavkajo. Stavka poteka v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, socialnovarstvenih zavodih, centrih za socialno delo in lekarnah.

V zdravstvenih domovih in bolnišnicah nudijo le nujno medicinsko pomoč, nego in oskrbo. Ljubljanski klinični center sicer napovedanih pregledov, obravnav in posegov ni odpovedoval.

Delo v vseh socialnovarstvenih in posebnih socialnovarstvenih zavodih poteka kot ob nedeljah. Na zavodih za usposabljanje in varstveno-delovnih centrih v času stavke opuščajo vse nenujne storitve.

Centri za socialno delo zagotavljajo le nujna pooblastila. Med 10. in 16. uro bodo odprte le dežurne lekarne, kjer bo veljal nedeljski režim dela.

Sindikati so od vladne strani včeraj pričakovali protipredlog, iz katerega bi bilo razvidno, da ima vlada dejansko interes razrešiti njihove stavkovne zahteve. A jim, kot so pojasnili na sindikalni strani, ni nastopila naproti niti v minimalnih zahtevah.

Minister za zdravje Janez Poklukar sicer razlogov za stavko ne vidi, podobno meni tudi minister za delo Janez Cigler Kralj.

Novo mesto

Tudi sindikat delavcev zdravstvene nege SB Novo mesto danes stavka do 22. ure, ob 11. uri pa se bodo stavkajoči Splošne bolnišnice in Zdravstvenega doma Novo mesto zbrali na ploščadi za šotorom Zdravstvenega doma. Tam bo tudi novinarka Dolenjskega lista, ki bo poročala o dogajanju.

Ob tem stavkajoči v Novem mestu sporočajo: ''Ne stavkamo proti svojim sodelavcem, temveč s podporo našega vodstva za boljši jutri. Stavkamo proti vladi!''

STA; M. K.