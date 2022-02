FOTO: Slovenka leta 2021 je Nika Kovač

16.2.2022 | 12:00

Nika Kovač

Kandidatke

Voditelj Tilen Artač

13. februarja 2022 je revija Jana v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma razglasila Slovenko leta 2021.

Letos imamo devet imen, no, pravzaprav 15, kajti za enim od njih se skriva kar šest žensk, preveč enakovrednih, da bi izpostavili le eno. Sicer pa je to devet žlahtnih zgodb, prepolnih navdiha, moči in poguma.

Vendar le ena lahko prejme častni naslov. Letos so ga bralke in bralci dodelili Niki Kovač.

Nika Kovač je antropologinja in sociologinja, ustanoviteljica in direktorica Inštituta 8. marec, v katerem s prostovoljci opozarjajo na neenakost in krivice najšibkejših. Zaveda se, da je moč v skupnosti, in to nenehno dokazuje. Najodmevneje s tem, ko je s svojim jasnim, odločnim in srčnim nastopom mobilizirala več kot 600.000 državljanov, da so glasovali proti spornemu zakonu o vodi. Da je gotovo voditeljica za prihodnost, so opazili tudi pri Obamovi fundaciji in jo sprejeli najprej v program za 40 bodočih evropskih voditeljev, nato pa so jo kot edino predstavnico Evrope izbrali med 15 mladih, ki že in še bodo spreminjali svet na bolje. Trenutno se kot Obamova štipendistka in raziskovalka na Univerzi Kolumbija v New Yorku redno ozira v Slovenijo in ne neha prebujati civilne družbe. Sočutno, iskreno in zavzeto gradi skupnost, kar je v tem individualiziranem svetu izjemen uspeh.

Letošnja prireditev je letos potekala pod scenarijem in idejno zasnovo Igorja Bračiča, vlogo voditelja pa je prevzel nihče drug kot Tilen Artač. Slavnostni govorec je bil letos Tomaž Vesel, unikatni kipec, ki ga je v dar dobila zmagovalka pa je delo priznane umetnice Ljubice Ratkajec Kočica. Kipec je tudi letos Slovenki leta 2021 izročila Melita Berzelak, odgovorna urednica revije Jana, najbolj priljubljene slovenske družinske revije.

Za razvedrilo so poskrbeli Tilen Artač v vlogah različnih slovenskih znanih obrazov, Lady bugz, Kukla ter Hamo & tribute to love.

Za naslov Slovenka leta so se potegovale kandidatke, ki se lahko pohvalijo s posebnimi pozitivnimi lastnostmi, prizadevanjem za boljši svet, pokončno držo ali uspešnostjo na svojem področju in so bile v preteklih tednih predstavljene v reviji Jana.

Upokojena specialistka nevrologije in psihiatrije, ki z ambulanto pro bono v Ljubljani sodeluje že dve desetletji; zadnji dve leti v njej dela in jo tudi vodi, Vida Drame Orožim; športna plezalka, ki nas pri komaj dvaindvajsetih razvaja z velikimi športnimi dosežki, Janja Garnbret; antropologinja in sociologinja, ustanoviteljica in direktorica Inštituta 8. marec, v katerem s prostovoljci opozarjajo na neenakost in krivice najšibkejših, Nika Kovač; psihoterapevtka in biopsihologinja ter mlada raziskovalka tik pred doktoratom na katedri za družinsko medicino na ljubljanski medicinski fakulteti, pa tudi predana mamica dveletnega Urbana, Špela Miroševič; večna iskalka smisla in resnice, ki se razdaja v gledališču ter v televizijskih oddajah, Zvezdana Mlakar; dipl. ekonomistka, že nekaj let izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, ki je za rakom zbolela leta 2005, ko je imela šele 33 let; Kristina Modic; skupnost posameznikov in organizacij, ki s svojim pravnim znanjem pomagajo braniti človekove pravice in demokracijo, Pravna mreža za varstvo demokracije; biologinja, okoljevarstvenica, aktivistka in častna predsednica Društva za preučevanje rib Slovenije, ki se že leta neustrašno in predano bori za prostotekoče slovenske reke, Andreja Slameršek; docentka, doktorica in tista profesorica, ki je pred mariborsko univerzo z občutenim govorom podprla dijake, ki so protestirali proti zaprtju šol, Emilija Stojmenova Duh.

To so letošnje zgodbe, ob katerih lahko tudi letos le spoštljivo obmolknemo.

R. T.

foto: m24