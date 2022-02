Vodovod Češnjice - Reber in Bogneča vas: Pitna voda do poletja

16.2.2022 | 19:00

Bogneča vas, Reber - V občini Mokronog - Trebelno kmalu še brez dveh vaških vodovodov, ostalo jih bo štirinajst – Večina gospodinjstev strnjenega dela Češnjic javnega vodovoda za zdaj noče

V občini Mokronog - Trebelno imajo še vedno 16 vodovodnih sistemov, ki so v lasti vaških vodovodnih odborov in niso priključeni na javno vodovodno omrežje. Od tega je 14 takih, v katerih se občasno pretaka oporečna voda ali pa te tudi zmanjka. Kot je poudaril župan Anton Maver, se občina trudi, da bi svojim občanom čim prej zagotovila zdravo pitno vodo na celotnem območju.

Tako so v preteklih letih že ukinili vaške vodovodne sisteme Bruna vas, Brezovica, Radna vas, Bitnja vas, Cerovec, Jelševec in Čužnja vas ter uporabnike priklopili na javno omrežje. Zdaj pa se bodo lotili še gradnje vodovodnega omrežja v zaselku Reber nad Češnjicami in v Bogneči vas ter s tem število vaških vodovodov zmanjšali še za dva.

Prvotno je bil v projekt vodovoda Češnjice - Reber in Bogneča vas vključen tudi osrednji, strnjen del vasi Češnjice. Ta se zdaj napaja ločeno od preostalih dveh iz lokalnega površinskega zajetja na vodotoku Bezenina, kjer je tudi črpališče in od koder se voda prečrpava v vodohran na Jurjevem hribu, vendar so se krajani Češnjic odločili, da se za zdaj ne bodo priključili na javni vodovod. »Po navedbah tamkajšnjega predsednika vaškega vodovodnega odbora so bila samo štiri gospodinjstva za hkratno priključitev na javni vodovod, 19 gospodinjstev pa naj bi se izreklo proti javnemu vodovodu oz. za preložitev priključitve na poznejši čas. Taka odločitev je žal za občino imela tudi finančne posledice, saj je bilo treba celotno prvotno projektno in gradbeno dokumentacijo povsem spremeniti in preprojektirati, s čimer pa se je zelo zamaknila tudi načrtovana gradnja,« je razložil župan Anton Maver.

Prebivalcem zaselka Reber in Bogneče vasi bo občina zagotovila preskrbo z vodo iz javnega vodovodnega omrežja najpozneje do poletja. »Ko bodo izvedeni še individualni priključki, bosta oba zdajšnja vodna vira ukinjena in ne bosta več v uporabi, nov vodni vir pa bo zagotovljen iz vrtine Trebelno. Po opravljenih delih, vključno s popolno obnovo obeh vodohranov Češnjice - Reber in Bogneča vas, se bo obstoječe sekundarno vodovodno omrežje preneslo na občino, ki bo prevzela vzdrževanje celotnega omrežja,« je dodal Maver.

Občina Mokronog - Trebelno je pred kratkim že podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem podjetjem HPG iz Brežic. Pred začetkom del, ta naj bi stekla še v februarju, se bodo sešli s prihodnjimi uporabniki javnega vodovoda ter jim podrobneje predstavili časovnico in potek gradnje pa tudi podlage za odmero komunalnega prispevka.

