Pokal Spar: Krka brani naslov, Cedevita Olimpija favorit

16.2.2022 | 13:15

Ljubljana/Novo mesto - Četrtek in petek sta v koledarju Košarkarske zveze Slovenije rezervirana za zaključni turnir pokala Spar. Ta bo tretjič zaporedoma na Kodeljevem v Ljubljani, glavni favorit za naslov pa je Cedevita Olimpija, ki se ji pokalna lovorika izmika že od 2017.

Polfinalna para sta Helios Suns - Rogaška in Cedevita Olimpija - Krka. Prvi polfinale bo v četrtek ob 17.30, drugi ob 20.30, finale pa je na sporedu v petek ob 20.30.

Naslov brani Krka, ki je lani v polfinalu pripravila epski preobrat proti Cedeviti Olimpiji - v zadnjih 53 sekundah je nadoknadila osem točk zaostanka -, v finalu pa je bila boljša od Šentjurja.

Njen polfinalni tekmec bo Cedevita Olimpija, ki je v finalu nazadnje igrala leta 2020, ko je morala priznati premoč Kopru Primorski, njen zadnji naslov pa ima letnico 2017, ko je v Domžalah proti Krki prišla do jubilejne dvajsete pokalne lovorike.

Cedevita Olimpija je dobila vse tri dvoboje s Krko v tej sezoni. V slovenskem superpokalu na začetku sezone s sedmimi točkami razlike, v ligi Aba pa s + 32 in 90:83.

Kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič je na novinarski konferenci pred finalnim turnirjem povedal, da je zanj in soigralce pokal Spar pomembno tekmovanje, zato bodo nastopili motivirani, z željo, da se Krki oddolžijo za bolečo lansko izkušnjo, trener Krke Dalibor Damjanović pa je dejal: "Tri leta zaporedoma v polfinalu igramo z Olimpijo, enkrat se je sreča nasmehnila njim, enkrat nam, letos pa bomo še videli. Mislim, da v tem dvoboju ni favorita, saj je pokal specifično tekmovanje, v katerem o zmagovalcu odloča ena žoga, en skok, ena podaja."

Luka Lapornik, kapetan KK Krka: ''Čestitke vsem udeležencem zaključnega turnirja. Še tretjič zapored nas torej v polfinalu čaka Cedevita Olimpija. Ljubljančani igrajo v dobri formi, na drugi strani pa smo mi v nekoliko težki situaciji. A na to moramo pozabiti. Čaka nas ta ena tekma, ki odloča ali greš v finale ali domov. Naredili bomo vse kar je v naši moči, da se uvrstimo v petkov finale.''

V prvem polfinalu je na papirju v prednosti Helios Suns, ki je v nizu šestih zmag in ki tako v ligi Nova KBM kot regionalnem tekmovanju kroji vrh razpredelnic. V domačem prvenstvu ima izkupiček 14-3, v ligi NLB Aba 2 pa 7-3.

Tudi Rogaška to sezono tekmuje v drugorazrednem regionalnem tekmovanju, kjer se giblje pri repu lestvice z 2-8, v domačem tekmovanju (7-9) pa bo v nadaljevanju sezone igrala v skupini za obstanek.

Slatinčani in Domžalčani so se letos v DP srečali dvakrat in si razdelili izkupiček; Helios je doma zmagal s 23 točkami razlike, v Rogaški Slatini pa je bilo 84:80.

Novinarsko konferenco je KZS izkoristila za podpis podaljšanja sodelovanja s podjetjem Spar, ki je že 21. let pokrovitelj pokalnega tekmovanja.

"Tako kot podjetje Spar podpira slovensko gospodarstvo in daje prednost domačim dobaviteljem, stoji ob strani tudi slovenski košarki. Leto 2022 je pomembno za našo košarko. Prepričan sem, da nam bodo fantje na septembrskem evropskem prvenstvu pripravili veliko lepih doživetji, ki se jih bomo skupaj veselili," je ob tem dejal dejal generalni direktor podjetja, David Kovačič.

STA; M. K.

