FOTO: Stavkali tudi v Novem mestu. Počutijo se pozabljeni, manjvredni, izigrani, prikrajšani

16.2.2022 | 13:40

Okrog sto zaposlenih, članov sinidkatov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva iz ZD in SB Novo mesto, se je danes dopoldne s transparenti zbralo in opozorilo na nerešene zadeve.

Novo mesto - Tudi člani sindikatov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva v Splošni bolnišnici Novo mesto ter ZD Novo mesto so se danes pridružili stavkajočim v Sloveniji zaradi neenake obravnave zaposlenih v navedenih dejavnostih in porušenih razmerij pri vrednotenju delovnih mest ter zaradi kršitev sklenjenih dogovorov med Vlado RS in sindikati javnega sektorja.

Na ploščadi za šotorom ZD se je zbralo okrog sto delavcev, ki so tako z izjavami kot s transparenti, s katerimi so bili opremljeni, glasno povedali, da se počutijo pozabljene, izigrane, manjvredne, prikrajšane. Med drugim so zapisali: Enakopravnost vseh zdravstvenih delavcev! Fizioterapevti pri delu in zadnji pri jelu! Zahtevamo sprejem normativov! Pošteno delo, pošteno plačilo!

Med stavkajoče sodijo tako medicinske sestre kot vso ostalo osebje, brez katerega zdravstveni sistem ne more delovati. To so fizioterapevti, radiološki inženirji, zaposleni v laboratorijih in sterilizaciji, čistilci in pralke, administratorji, receptorji, zaposleni v ekonomski službi, tehnični oskrbi in energetiki … Marsikdo od teh zaposlenih ne prejme niti minimalne plače.

Zbrani so spomnili, da v zdravstvu sobivajo tako različni poklici, na katere marsikdo sploh ne pomisli, in je slišati le o zdravnikih, kar pa ni prav.

Marjanca Čegovnik

Kot je povedala predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, sindikalne enote SB Novo mesto Marjanca Čegovnik, jih v stavki in sindikalnih zahtevah podpirajo vsi, razen zdravnikov.

»V izogib rušenju javnega zdravstvenega sistema in sistema plač v javnem sektorju zahtevamo dvig vrednotenja delovnih mest v zdravstvu in socialnem varstvu primerljivo z delovnimi mesti zdravnikov in zobozdravnikov, za šest plačnih razredov, s čimer bi se zaradi enotnosti plač v javnem sektorju odpravila nesorazmerja pri vrednotenju med posameznimi delovnimi mesti in poklicnimi skupinami ter sprejem standardov in normativov v zdravstvu in socialnem varstvu,« je povedala Čegovnikova.

"Ne gre le za višje plače"

Tudi fizioterapevtke so bile glasne.

Violeta Krampelj,predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi v ZD NM.

Kaj pa perice in ostalo tehnično osebje, brez katerega zdravstvo ne more delovati?

Poudarila je, da namen stavke niso le višje plače, kot se jim v javnosti očita, ampak da se prisili vlado oz. ministrstvo za zdravje, »da enkrat končno sprejme standarde in normative, ki bodo jasno pokazali, v kolikšnem pomanjkanju dejansko sedaj delujemo. Današnja stavka ne pomeni le, da se enakovredno in enakopravno zvišajo plačni razredi vsem in da se ne izpostavljajo posamezne skupine, ampak tudi to, da se nas ovrednoti, da se odpravijo vse anomalije, ki so nastale tudi v minulem obdobju. Ne zahtevamo nemogoče in nismo nehvaležni, kar danes stavkamo. Nismo grabežljivi in nerazumljivi, predvsem pa verjamemo, da nismo v zmoti. Želimo si, da se enkrat za vselej področje zdravstva in socialnega varstva sistemsko uredi tako v korist bolnikov kot vseh zaposlenih,« je dejala Marjanca Čegovnik.

Povedala je še, da delo danes poteka skladno z zakonom, zagotavljajo minimum, "skušali smo odpovedati vse nenujne storitve.Bilo je težko, ker so se pogajanja prestavljala in trajala dolgo. Naša največja prošnja je, da uporabniki razumejo namen, da ne stavkamo zoper njih in da ne bi opravljali dela, ampak zaradi postopanja vlade, ki nas enostavno ne obravnavnava pravično, kot bi bilo prav."

Več o stavkovnih zahtevah in pričakovanjih sindikatov, tudi zaposlenih, iz ust fizioterapevtov, radiološkega inženirja, perice, električarja idr., pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

Zvočni zapisi Predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Splošne bolnišnice Novo mesto Marjanca Čegovnik o razlogih za stavko in stavki Predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Splošne bolnišnice Novo mesto Marjanca Čegovnik o razlogih za stavko in stavki

Galerija